Moradores reclamam de buracos nas vias do Butantã e Pinheiros. A região também continua com abandono de muitos carros em todos os lugares. A Prefeitura afirma ter diminuído o tempo de espera pelos serviços de tapa-buracos e recolhimento de veículos, mas ainda é pouco para as crateras que surgiram após as chuvas.

Recapeamento

Segundo moradores, há locais na região, com dezenas de buracos nas vias.

“Buracos e crateras na Av Giovanni Gronchi (trecho que não teve revitalização), ruas Desiderio Ferreira, David Ben Gurion, Gioia Martins, Dias Vieira no Jardim Monte Kemel; av Rio Pequeno, av Vital Brasil e travessas, rua Camargo, av Corifeu de Azevedo Marques . Os carros abandonados também estão nas ruas citadas em vários trechos.” A.M.

“Pinheiros e Itaim, principalmente nas travessas das grandes avenidas estão com muitos buracos e vários carros abandonados. Alto de Pinheiros e Vila Madalena também tem o mesmo problema.”C.B.

Central 156

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, tem priorizado o atendimento das solicitações feitas pelos munícipes por meio da central 156. De acordo com o Executivo, isso impactou diretamente no tempo médio de atendimento do serviço aos serviços de zeladoria. De Janeiro a agosto deste ano, 92.482 buracos foram tapados na cidade de São Paulo.

Entretanto, de acordo com os dados divulgados, entre janeiro e setembro do ano passado ocorreram 3854 ocorrências de Tapa-buracos. Já no mesmo período deste ano, foram 2950, cerca de mil a menos. O auge aconteceu em 2017, com 4327.

Carros abandonados

Os moradores também apontam o número de carros abandonados nas vias do bairro. Distantes do centro, mas com acesso facilitado, são pontos associados à prática.

A Prefeitura afirma ter ampliado significativamente a remoção de carros abandonados nos últimos dois anos. De janeiro a agosto de 2020, foram retiradas 1.137 unidades das ruas. O número supera o total registrado em 2018, com 1.100 veículos, e também em 2017, com 916. No ano passado, as apreensões chegaram a 2.540 unidades, um aumento de 131% sobre os 12 meses anteriores.

Empresa de remoções

De acordo com o Executivo, isso ocorreu graças acontratação de uma empresa para fazer as remoções, em maio de 2019. Até então, o estoque de solicitações de retirada de veículos abandonados estava em quase 31 mil. Atualmente, o total de demandas em aberto é de aproximadamente 10 mil.

De janeiro a agosto de 2020, 31 veículos abandonados foram recolhidos na região de Butantã. Vale destacar que cerca de 70% dos carros abandonados em via pública são retirados do local pelos munícipes após o adesivamento.

Entretanto, os dados divulgados na tabela a seguir apontam que na comparação entre os últimos cinco anos entre os meses de janeiro a setembro, em 2020 foram menos ocorrência do serviço no Butantã. Enquanto no ano passado ocorreram 1158 recolhimentos, com o maior índice; neste ano, foi o menor, com 799.

Os munícipes podem fazer a denúncia de veículos abandonados por meio da central 156. A partir da delação, a equipe afixa uma notificação ao proprietário e, nos casos em que o carro não é retirado do local no prazo de cinco dias, é realizada a remoção para o pátio da subprefeitura local. Antes, entretanto, são feitos trâmites administrativos como a verificação junto aos órgãos competentes: Polícia Militar, CET e Detran, se o veículo tem algum registro de crime, sinistro ou furto, além de pendências judiciais.

Sanções pelo abandono

O abandono de automóveis em vias públicas prevê sanções, de acordo com a Lei de Limpeza Urbana, que fixa multa, no valor de R$ 16.693,28. Além disso, caberá ao responsável que pretenda, depois da remoção, reaver o veículo, arcar com os custos de remoção variáveis de acordo o tipo de carro, a distância do pátio da Subprefeitura, o equipamento utilizado para o procedimento e o trabalho da equipe, além do custo diário da estadia, também calculada conforme o tipo de veículo.