Uma programação especial da Virada Sustentável, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da despoluição do rio Pinheiros, aconteceu no último sábado (3). Em sua 10ª edição, o evento, cocriado e patrocinado pela Sabesp, tem como finalidade promover os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A programação trouxe a remada histórica no rio Pinheiros. Foram 20 convidados, entre representantes da imprensa e de instituições ligadas ao meio ambiente, que entraram em botes de rafting em pleno rio Pinheiros com o objetivo de conhecer de perto os desafios para a despoluição deste importante ícone paulistano.

Os convidados foram conduzidos de um ponto do rio próximo à Ponte Estaiada, em um percurso que seguiu até perto da Usina São Paulo (antiga Usina da Traição). A atividade seguiu todos os protocolos de segurança (distanciamento, uso de EPI’s, máscaras, álcool em gel, dentre outros) relacionados à pandemia do coronavírus.

Além disso, a programação informou sobre as ações já realizadas pela Sabesp que integram o programa Novo Rio Pinheiros. Na estação Vila Olímpia da CPTM, agentes da Sabesp distribuíram material informativo, além de levarem para a população a oportunidade de imersão em realidade virtual para visitarem o córrego Zavuvus, o primeiro a receber obras de despoluição da bacia do Rio Pinheiros.

Novo Rio Pinheiros

Com investimento total estimado em R$ 1,7 bilhão, as obras que a Sabesp já está executando dentro do programa Novo Rio Pinheiros vão beneficiar cerca de 3,3 milhões de pessoas e irão elevar o tratamento de esgoto em 2.800 litros por segundo, passando dos atuais 4.600 litros por segundo para 7.400 l/s em 2022. Essas obras são realizadas nas sub-bacias do Pinheiros, evitando que o esgoto caia diretamente nos córregos que deságuam no rio, contribuindo diretamente para sua despoluição. Até o momento, mais de 43 mil imóveis já foram ligados à rede de esgoto.

O trabalho de despoluição do Pinheiros é realizado de forma integrada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente com a Sabesp, a Emae, a Cetesb e o Daee, atuando simultaneamente na coleta e tratamento do esgoto, aprofundamento do rio, retirada de lixo, medição da qualidade da água, controle da vazão e revitalização das margens.

No valor de R$ 280 milhões e com um ágio de 1.900%, a concessão da Usina São Paulo representou um avanço fundamental para revitalização do rio Pinheiros. O consórcio denominado Usina São Paulo apresentou a proposta vencedora no certame conduzido pela Emae e será responsável por recuperar o equipamento e todo seu entorno. O complexo deve contar com áreas de convivência, comerciais e escritórios, além de bicicletários para atender aos usuários da ciclovia.

Virada Sustentável

Para conscientizar e engajar a população acerca da sustentabilidade, a Virada utiliza arte e atividades lúdicas como principais ferramentas. Este ano, por conta da pandemia, a Virada Sustentável ocorre, pela primeira vez, em modelo híbrido: físico e virtual. A programação teve início em setembro e segue até o dia 18 de outubro, com intervenções em diversos locais nas cinco regiões da cidade como Largo da Batata, Avenida Paulista, Minhocão, Grajaú, Brasilândia, Jardim Helena, “Rua das 100 Minas” na Lapa, e também no Instagram, Facebook e Youtube.