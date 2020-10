Para comemorar o Dia das Crianças, comemorado na próxima segunda-feira (12), o bistrô francês Rendez Vous, que fica à rua Fradique Coutinho, 179, lançou um menu especial de brunch pensado não apenas nos pequeninos, mas na ideia de que nesta data todos temos o direito de resgatar a felicidade e o paladar das crianças. O “Petit Brunch” traz ovos mexidos, waffle de chocolate com avelãs, cookie com gotas de chocolate meio amargo, salada de frutas com iogurte e uma bebida fria, que pode ser suco de laranja ou chocolate gelado. O brunch especial começa a ser vendido amanhã (10) e fica no menu até segunda-feira (12), das 10h às 18h, sai por R$ 44.

Serviço:

Brunch especial do Dia das Crianças no Rendez Vous

De 10 a 12/10; R$ 44

Rua Fradique Coutinho, 179 – Pinheiros

Reservas no WhatsApp: (11) 4564-0146