Normalmente, no mês de outubro, as escolas, shoppings, parques, clubes e igrejas preparavam diversas atividades para as crianças participarem.

Esse ano, com a pandemia, tudo vai ser diferente.

As escolas estão fechadas, os parques ainda não estão abrindo nos finais de semana e nenhum lugar pode ter aglomerações.

As crianças vão ter que entender que nesse mês tudo vai continuar como está desde março.

Vejo muitas crianças usando máscaras e estão curtindo, porque elas são de diferentes personagens e elas têm várias para usar conforme o traje.

Não só as crianças estão sofrendo com o isolamento social, os pais estão se renovando diariamente para proporcionar atividades para seus filhos.

É muito tempo sem poder passear, visitar a família ou viajar.

As crianças têm muita energia e faz falta ter espaço para correr e brincar.

Na verdade, o que queremos é proteger todas as pessoas desse vírus e ter certeza que todos estaremos bem de saúde para aproveitar no próximo ano esse mês das crianças e todos as outras datas, com muitas festas.

Crianças, mesmo sem grandes comemorações, vocês serão lembrados pelos seus pais, avós e padrinhos. Aproveitem essa fase tão importante da vida. No futuro vocês terão muitas histórias para contar.

Tenham um mês abençoado e desfrutem intensamente de todos os instantes da vida.

Texto de Sueli Pacheco, Graduada: Turismo, Geografia e Pedagogia