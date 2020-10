A Prefeitura de São Paulo, através da Subprefeitura do Butantã, depois de muitas reivindicações dos moradores, intensificou nesta semana todas as ações de combate aos pernilongos na região. Ações de zeladoria têm sido feitas juntamente com a aplicação do fumacê pela Vigilância Sanitária, que está aplicando o veneno conhecido como UBV (Ultra Baixo Volume), que é capaz de eliminar os focos de mosquitos.

Na sequência, uma equipe de zeladoria da Subprefeitura se aproxima, iniciando a limpeza dos bueiros e galerias de águas pluviais. Máquinas e homens trabalham na remoção de todos os detritos, que propiciam um ambiente agradável aos mosquitos. Os bueiros, além de serem limpos, também recebem a aplicação de veneno. A infestação de pernilongos começou em Pinheiros e Itaim, passou por Santo Amaro e atingiu o Butantã.

Os córregos estão recebendo limpezas constantes, recolhimento de lixo descartado de forma irregular e retirada da vegetação em excesso, que também propicia um ambiente para a reprodução dos mosquitos. Equipes da Prefeitura informam que fizeram um mapeamento das demandas da comunidade e combateram pontos estratégicos onde se encontram os pernilongos, aumentando assim a efetividade das ações de zeladoria e de aplicação de veneno.

O Governo do Estado também está atuando contra a proliferação de mosquitos. A Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) está usando suas embarcações para aplicar um larvicida biológico no Rio Pinheiros, e está sendo realizada a termonebulização nas duas margens.

“Desde 2019, início do Programa Novo Rio Pinheiros, do Governo do Estado de São Paulo, a Emae vem fazendo o desassoreamento (aprofundamento), a remoção de resíduos sólidos e de vegetação aquática, bem como a roçagem e limpeza dos taludes. Somente com desassoreamento, foram retirados 240.595 m³ de sedimentos. Sobre o lixo flutuante, já foram removidas mais de 12 mil toneladas de resíduos”, informam os técnicos da estatal.

“A Prefeitura e o Governo estão lutando diariamente contra essa infestação de pernilongos e mosquitos na nossa região, mas precisamos acabar com uma das origens deste problema, que é o lixo descartado irregularmente em córregos e áreas públicas” afirma Paulo Vitor Sapienza, subprefeito do Butantã.