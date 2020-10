Nesta semana, o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp oferece uma atração especial para a garotada. Vai ter Hambúrguer de Siri para os pequenos comerem o quanto quiser. Esse prato exclusivo vai ser servido de quinta a domingo em comemoração ao Dia da Criança, acompanhado de batatas smiles. O Festival vai até 20 de dezembro e funciona de quinta-feira a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às quintas e sextas-feiras, o horário é das 18h às 22h. Aos sábados e domingos, funciona das 12h às 17h. O preço é de R$ 98,90 por pessoa (crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 10, pagam metade do valor).

O cardápio do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp oferece mais de 50 itens à base de peixes e frutos do mar. Os Camarões Assados servidos nas mesas e a Paella à Marinera, gigante, feita num tacho de mais de um metro de diâmetro, são os pratos mais tradicionais do evento, servidos todos os dias.

Segurança

Os Festivais Gastronômicos Ceagesp cumprem todas as determinações das autoridades de saúde e da Prefeitura. A entrada só é permitida com o uso de máscara e após medição de temperatura corporal. Na entrada, há um totem de álcool em gel, além de tapete sanitizante.

As mesas estão dispostas com espaçamento uma das outras, assim como as cadeiras. Cada mesa conta ainda com álcool em gel à disposição. Para se servir no buffet, a pessoa precisa utilizar luvas descartáveis disponíveis no local. Todos os colaboradores contam com equipamentos de proteção individual. O acesso é pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina). O estacionamento, também no Portão 4, tem preço fixo especial para os frequentadores do Festival.

Serviço:

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2020

Até 20/12

Quinta e sexta, das 18h às 22h (jantar). Sábado e domingo, das 12h às 17h (somente almoço).

R$ 98,90 por pessoa; crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 10, pagam metade do valor

Espaço Gastronômico Ceagesp

Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina)

