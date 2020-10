A fé cega de uma religiosa sem religiosidade

Baseado levemente no clássico literário A Volta do Parafuso, de Henry James, o longa dirigido por Alejandro Amenábar volta às origens clássicas do terror até uma trevosa mansão mal-assombrada na isolada Ilha de Jersey encoberta pelo misterioso fog londrino. Lá, uma família incomunicável com o resto do continente europeu espera angustiada há 18 meses o retorno do pater familias Charles (Christopher Eccleston), desaparecido na Segunda Guerra Mundial. A esposa Grace (Nicole Kidman) é uma rígida mãe tensa e insegura, responsável pelos pequenos filhos fragilizados, presos na escuridão. Anne (Alakia Mann) e Nicholas (James Bentley) nasceram com uma deficiência de pele mortal chamada xerodermia pigmentosa, uma desordem genética que não remove o dano causado pela cancerígena radiação solar ultravioleta. Além disso, a radical educação da mãe fundamentada nos dogmas bíblicos opunha-se àquela realidade evidente. “Todo seu maniqueísmo, representando as pessoas cegamente religiosas, que não conseguiram sair, até hoje, totalmente, da Idade Média e que, por isso, vivem limitadas, e mesmo afligidas, pelo excesso de suas crenças e superstições” (Vida, morte, sonho: Uma pequena apresentação do cinema de Alejandro Amenábar). Para convencê-la do contrário, surgem misteriosamente os novos empregados, como a governanta (Fionnula Flanagan), o jardineiro e coveiro (Eric Sykes) e a mudinha (Elaine Cassidy). Entretanto, a pragmática dona de casa só enxergou tarde demais! Os Outros, disponível no Prime Video, ganhará remake em 2021 para comemorar os 20 anos.

Os Outros. Direção: Alejandro Amenábar. Terror de Suspense. (The Others – EUA/Espanha/ França/ Itália, 2001, 14 anos). 101 min.

Nota: 5,0

Muita informação para pouco mistério

Adaptado dos livros homônimos escritos pela espanhola Dolores Redondo, O Legado nos Ossos, na Netflix, faz parte da Trilogia Baztan, sequência de O Guardião Invisível, igualmente dirigido por Fernando González Molina (não confundir com o filme estrelado por Denzel Washington e Angelina Jolie, O Colecionador de Ossos). A trama de duas horas peca pelo excesso de informações desnecessárias, composta de novos personagens esquecíveis que acabam confundindo o público. As revelações inéditas sobre o instigante passado da família da inspetora Amaia Salazar (Marta Etura), ligado a rituais de bruxaria medieval, acabam ofuscando a investigação principal inspirada no Tartalo, o ciclope greco-romano da mitologia basca que comia criancinhas não batizadas, marca registrada dos crimes do serial-killer a ser capturado nos arredores do Vale de Baztan, na região de Navarra, a cidade natal da policial.

Legado nos Ossos. Direção: Fernando González Molina. Thriller de Suspense. (Legado en los huesos – Espanha, 2019, 120 min). 16 anos.

Nota: 3,0

O remédio vicia tanto quanto a droga

O diretor Darren Aronofsky nos leva ao alucinante mundo das drogas em um dos melhores filmes da década com um dos melhores finais de todos os tempos. Réquiem Para Um Sonho, disponível no Telecine e Prime Video, enfatiza outros dois grandes vícios da humanidade: emagrecer e ganhar dinheiro fácil. Na trama, Sara (Ellen Burstyn, de O Exorcista), sob prescrição médica legal, começa a tomar anfetaminas durante o dia e sedativos à noite para poder caber no seu vestido vermelho, determinada a participar a qualquer custo do programa favorito de TV. Em dado momento, aquela extensa carga de remédios passa a não mais surtir efeito e, apesar de já estar 13 kg mais magra, o médico negligente aumenta consideravelmente a dosagem sem ao menos olhar a aparência deplorável da paciente. A mãe ingênua foi abandonada pelo filho pródigo que sonhava ganhar dinheiro fácil. Para isso, Harry (Jared Leto), acompanhado da namorada Marion (Jennifer Connelly) e do amigo Tyrone (Marlon Wayans), começou a traficar heroína. Ty, em busca de prazer desenfreado, logo percebeu a possibilidade de ganhar muito dinheiro com o tráfico ilícito, mas foi o único a ser preso, por ser negro. Ao contrário de Marion e Harry, fascinados cada vez mais em sustentar o vício irreversível. Freud relata que a busca pelo prazer é um imperativo da vida potencializada pela sociedade de consumo, onde tudo é transformado em mercadoria.

Réquiem Para um Sonho. Direção: Darren Aronofsky. Suspense Psicológico. (Requiem for a Dream, — EUA, 2000, 100 min). 18 anos.

Nota: 4,0

A maldade eficiente de um deficiente físico

Ángel (Mario Casas) é um estranho socorrista que passa noites dentro de uma ambulância salvando vidas e à luz do dia maltrata animais domésticos, ao contrário de Hitler. Certa feita, em meio àquela frenética rotina, o paramédico sofre um grave acidente que compromete o movimento das pernas. Mais tarde, sob a ótica de um cadeirante, o recente deficiente físico enfrenta uma nova realidade atípica de novas barreiras arquitetônicas outrora despercebidas. Obstáculos que acabaram aflorando sua maldade intrínseca, agravada pelo ciúme doentio da dedicada parceira Vane (Déborah François). Remédio Amargo, o novo longa espanhol de Carles Torras, disponível na Netflix, demora a engrenar, porém os últimos 40 minutos são de arrepiar.

Remédio Amargo. Direção: Carles Torras. Thriller Psicológico. (El Practicante – Espanha, 2020, 94 min). 16 anos.

Nota: 3,5