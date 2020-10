O D&D Shopping realiza pela primeira vez uma mostra exclusiva sobre o ambiente mais explorado dentro da casa: o home office. Até o dia 25 de outubro, acontece o D&D Home Office com exposição de ambientes assinados por profissionais renomados do segmento de arquitetura, decoração e design, que trazem soluções e ideias para quem quer criar ou renovar este espaço tão relevante para este novo momento. O D&D exibirá a mostra nos corredores do shopping, das 12h às 20h, de segunda a sábado, e aos domingos, das 14h às 19h, respeitando todas as orientações, tendo como prioridade a saúde e segurança dos lojistas, clientes e parceiros.

São mais de 12 milhões pessoas trabalhando em home office atualmente, segundo pesquisa apresentada pela OESP. Compreendendo este novo momento e sempre atento às tendências internacionais, o D&D Shopping organizou a mostra D&D Home Office, com o intuito de ressaltar a importância da casa, mas com o foco no ambiente de trabalho. Para isso, 38 espaços foram criados por renomados nomes do segmento de arquitetura e decoração que aceitaram o desafio de desenhar diferentes estilos e ambientes de home office.

A mostra traz algumas soluções e adaptações de espaços que podem ser feitos em casa e destaca como é possível ressignificar este ambiente, tão explorado durante a quarentena. “A Casa venceu, sem dúvida alguma! É uma mudança no estilo de vida e nos formatos de relacionamento com o trabalho”, declara Angelo Derenze, diretor geral do D&D.

A casa se tornou, verdadeiramente, multifuncional. O local de vivência e convivência. Virou também o restaurante, a lavanderia, o cinema, a escola e, principalmente, o escritório de trabalho. Um novo normal, diante de uma antiga realidade. Tempo de pensar, refletir sobre o local em que se vive, rever conceitos, considerar necessidades atuais que, provavelmente, se farão necessárias no futuro.

“Parte importante desse processo de transformação e adaptação das nossas casas, também em local de trabalho, está em encontrar um espaço que atenda às demandas e necessidades atuais. E percebemos que a decoração é uma das soluções que contribui para um melhor desempenho no cotidiano e sem dúvida deixa nosso lar mais confortável e agradável. Mais do que nunca, esta primeira mostra do D&D Home Office vem para destacar o melhor canto da casa e que cuidar da nossa casa agora é essencial para cuidar do bem-estar e de si próprio”, conclui Angelo Derenze.

Serviço:

D&D Home Office

Até 25 de outubro.

Segunda a sábado das 12h às 20h; aos domingos, das 14h às 19h

Av. das Nações Unidas, 12.559.

Entrada gratuita.

www.dedshopping.com.br