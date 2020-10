A Ciclofaixa da Marginal Pinheiros reabriu mais um trecho aos seus usuários. O trecho reaberto é de dois quilômetros e vai testar um novo fluxo de veículos. Hoje, os carros circulam sempre na faixa mais próxima ao rio. Neste novo trecho experimental, o fluxo será igual ao das ruas, ou seja, carros e ciclistas no mesmo sentido, ultrapassagens apenas pela esquerda e com as demais regras e normas adotadas nas vias da cidade.

Novo sistema de fluxo

Se funcionar, a ideia é que toda a ciclofaixa implemente o sistema. Vale ressaltar que, por enquanto, apenas o trecho reaberto (Vila Olímpia – Ponte Estaiada) fará o teste de fluxo. O restante permanece como é hoje, com carros circulando rente às margens do Rio Pinheiros.

Melhorias de “primeiro mundo”

Pistas recapeadas, pintadas e sinalizadas, recuos ampliados, pontos de espera mais adequados e seguros, novas placas de orientação aos usuários, guaritas de alvenaria com banheiro e ar condicionado, jardinagem e poda em toda extensão da ciclovia são algumas das melhorias já entregues pela Farah Service nesses poucos meses de atuação. Além da retirada de mais de 50 toneladas de lixo, a empresa também investiu nos pontos de apoio, com manutenção de banheiros – pintura e limpeza, além de chuveiros e “vending machines”. Entre as melhorias previstas no planejamento da Farah Service está a instalação de novos postes de luz para contribuir ainda mais com a segurança de quem utiliza este local.

Obras

Sob orientação do Governo do Estado e da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a CPTM buscou um parceiro privado para gerir a ciclofaixa e, no início do ano, fechou um acordo com prazo de 36 meses para que a Farah Service cuide do local, com investimento de R$ 6 milhões no período, sendo que R$ 2,2 milhões já foram investidos.

“Seguranças presenciais estarão na ciclovia durante todo o seu período de funcionamento, de segunda a domingo. Na estação Vila Olímpia da CPTM foi instalada uma estação especial de apoio aos ciclistas, com instalações de banheiro masculino, feminino e também um banheiro adaptado para pessoas com deficiência. Foram reformados também os 12 banheiros ao longo da ciclovia”, disse João Doria.

O asfalto mais danificado foi refeito e foram retiradas as lombadas para dar acessibilidade às bicicletas adaptadas – hand bikes. Também foram adquiridas seis cadeiras de rodas para auxiliar os ciclistas adaptados.

Economia

O repasse da gestão vai gerar uma economia de R$ 5,5 milhões para o Estado e a Farah Service pode comercializar cotas de investimento. O Banco Santander adquiriu a cota principal de parceria. Assim, foram feitas diversas melhorias, como novas sinalizações de pontos, placas de orientações, guaritas de alvenaria com banheiro e ar condicionado.

Sabesp

A revitalização da ciclofaixa também teve suporte da Sabesp. A iniciativa reflete o compromisso da Companhia em promover medidas para recuperação do meio ambiente, visando à sustentabilidade urbana, e vai ao encontro das obras e ações do programa Novo Rio Pinheiros. Ao participar deste projeto, a Sabesp terá mais um espaço para informar a população sobre o andamento das ações do programa que visa despoluir o rio até dezembro de 2022.