Fundado em março de 1977 pelo alemão Alex e posteriormente adquirida por outros profissionais vindos de Santa Catarina, o restaurante Schnapshaus aposta na tradição, que começa pelos proprietários Nagibe e seu filho Claudinei Potter Cardoso e segue com os clientes que frequentam a casa com seus filhos e netos, que se emocionam quando lembram da primeira vez que por aqui passaram. Tradição mesmo está na cozinha do restaurante, que no decorrer dos 40 anos de existência mantém o cardápio com pratos de altíssima qualidade, como o delicioso Paprika Schnitzel, o prato mais pedido da casa.

Serviço: De segunda a quinta-feira (12-15h e 18-23h); de sexta e sábado (12-23h) e de domingo (12-17h)

Rua Diogo Moreira, 119, Pinheiros; Tel: 3031-9886