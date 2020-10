A requalificação de calçadas na região de Pinheiros e Vila Madalena é questionada por moradores. Depoimento contesta a presença de fiscalização e Prefeitura afirma que faz vistorias constantes no local.

Reclamações seguem

O processo de requalificação de calçadas na região tem sido tema de debate entre os moradores locais. Nas últimas semanas, a Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais vem trazendo depoimentos sobre obras mal feitas e com acabamento irregular na região de Pinheiros.

“As polêmicas calçadas foram mal planejadas, bagunçadas e inacabadas. As obras junto ao Fórum da Vila Madalena começaram há cerca de três meses, mas parece que os trabalhadores se retiraram e os pisos continuam com buracos, sem as cerâmicas para os deficientes visuais. Há supervisão e avaliação desses serviços?” – B.T.

A bronca dos leitores continua

“Nova matéria sobre as obras das calçadas é importante para mostrar o abandono e falta de responsabilidade das empresas e da própria Prefeitura!” – T.V.B.

“Prefeitura não fiscaliza e obras nas calçadas ficaram intermináveis.” – O.B.

“Péssimos serviços!” – A.M.

“Dinheiro jogado fora com calçadas.” – E.A.

Mourato Coelho também é foco de reclamação

“Mourato Coelho, quase esquina com Cardeal Arcoverde: é certo a Prefeitura quebrar esse piso de boa qualidade para fazer uma calçada, como, por exemplo, a que foi feita na Simão Álvares, e que já está toda esburacada?” – D.C.D.N.

Prefeitura responde

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que há vistorias sendo realizadas constantemente na região e a data de conclusão da obra está prevista para a primeira quinzena de outubro. Os serviços não se encerraram e os ajustes no piso tátil e eventuais reparos serão sanados antes do término do contrato.

Pandemia

Matéria do OESP aponta que as calçadas de São Paulo não auxiliam no distanciamento social. De acordo com os dados divulgados, menos de 3% das calçadas da cidade possuem ao menos 4,5 metros, distância necessária para a prática.

O tamanho e qualidade das calçadas são apontados como problemas no deslocamento. Calçadas estreitas não oferecem o distanciamento mínimo e buracos podem fazer com que as pessoas se aproximem ou evitem andar por elas.

De acordo com dados de março, a cidade possui aproximadamente 40 mil quilômetros lineares de calçadas. Cerca de 85% estão sob responsabilidade de particulares. A Prefeitura de São Paulo realiza manutenção dos outros 17%. O proprietário do imóvel, edificado ou não, tem o dever de executar, manter e conservar a calçada. Caso não a preserve em boas condições, pode ser multado por meio da Lei nº 15.442/2011 e intimado a regularizá-la.