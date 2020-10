Após atrasos causados pela chuva, a reforma nos campos de treinamento do Clube Pequeninos do Jockey está prestes a ficar pronta. Segundo os administradores, a previsão é para a próxima segunda-feira (5). Com a necessidade de reparos nos campos, a entidade recebeu o auxílio da Secretara Municipal dos Esportes.

50 anos de tradição

Com 50 anos de tradição na formação de jogadores de futebol, o Clube Pequeninos do Jockey é uma associação desportiva sem fins econômicos, focada na inclusão social. É considerado referência no esporte, tendo revelado milhares de profissionais ao mercado, reconhecido pela mídia especializada como grande centro formador de atletas de alto rendimento.

Centenas de títulos e formação de craques

Tem em seu portfólio centenas de títulos nacionais e internacionais, sendo que muitos atletas renomados já frequentaram os campos do clube. O local já formou craques como os meias Zé Roberto e Júlio Baptista, por exemplo.

Obras nos campos de futebol

Em fevereiro deste ano, um barranco cedeu, destruindo de uma parte dos campos. O cronograma inicial previa 60 dias de obras. Porém, as chuvas fortes que caíram em julho dificultaram a realização das obras nos campos e quadras. Segundo a administração do local, seria preciso reiniciar os trabalhos.

Centro Esportivo “Vera Ferraz Donnini”

Com a necessidade de reformas de contenção de encostas nos campos de futebol, a entidade que tem seu Centro Esportivo batizado de “Vera Ferraz Donnini”, jornalista que foi diretora do Grupo 1 – Gazeta de Pinheiros, que batalhou e conseguiu com a comunidade o comodato desta nova área municipal para a entidade, está recebendo o auxílio da Secretaria Municipal dos Esportes.

Nesse período, segundo os organizadores, “está sendo muito difícil, pois não temos receita desde março para pagar os funcionários registrados, tributos, água, luz, telefone e manutenção do local”. Com a entrega dos campos, é possível voltar de forma gradativa.

As contribuições espontâneas podem ser feitas através da conta: Clube Pequeninos do Jockey; CNPJ: 52.041.589/0001-70; Banco Bradesco (237); Agência: 6611; C/C: 700-5.