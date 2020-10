Com a missão de apresentar às crianças e suas famílias a vida das abelhas e a importância desse inseto para toda a vida animal e vegetal, a Cidade das Abelhas, com 40 anos de vida, foi reaberta com Protocolo Sanitário de Saúde e se localiza em Embu das Artes/Cotia em 100 mil m² de Mata Atlântica preservada. Com muitas atrações, como a história das abelhas desde o tempo dos dinossauros, com novo espaço ecológico, som cinematográfico, os “dinos” e animais contracenam com as abelhas, mostrando toda sua organização. A novidade agora é uma abelha gigante mecatrônica, recentemente instalada e que mostra em detalhes, com movimentos e som, tudo sobre o inseto mais importante da natureza.

Museu e muitas atrações para a garotada

O Parque ainda conta com o registro do “Museu de Apicultura e Mel”, oficializado no Cadastro Nacional de Museus do Ibran (Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura). É dessa forma que a Cidade das Abelhas garante muita cultura, aliada à diversão, em um passeio pertinho de São Paulo, a 27 km do centro da capital.

40 anos de vida

As atividades foram iniciadas em 1980, com objetivo de criar abelhas, depois, tendo montado um apiário, o maior foco se tornou o desenvolvimento e a divulgação da apicultura para escolares, universitários e visitantes. Com o tempo, se especializaram na comunicação para o público infantil e suas famílias, com especial foco no atendimento das escolas e crianças de 2 a 10 anos. Foram criadas as atrações, como abelha e colmeia gigante, observatório com enxames em paredes de vidro, trilhas ecológicas, arvorismo não radical com 30 pontes de dificuldades (“arbelhismo”), Casa Do Mel, apiário de abelhas indígenas e mais trilhas. Em breve a inauguração de um entreposto visual com paredes de vidro, para todos verem como o mel é retirado dos favos, laboratório e salas de envase.

Protocolo de segurança

A Cidade das Abelhas segue todos os protocolos de segurança. É obrigatório o uso de máscara, álcool em gel e a manutenção do distanciamento de 1,5 metros entre visitantes. As temperaturas são medidas na entrada do parque.

Serviço: Cidade das Abelhas-Apiários Embu- Estrada da Ressaca, km. 7 (siga pelo centro de Embu das Artes). Agendamento obrigatório pelos telefones 47036460/46140609. cidadedasabelhas.com.br