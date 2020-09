Da noite para o dia o mundo se trancou e vivemos, durante meses, momentos nunca antes imaginados, só vistos em filmes de ficção.

Aos poucos fomos lidando com o medo e aprendendo que tolerância e paciência são virtudes.

O tempo passou devagar, em casa, permitindo experiências que tanto sonhávamos, como estar com quem se ama. Se no início nos assustamos, logo nos acostumamos com uma nova forma de viver. Tudo passa, e mesmo o Brasil sendo um dos países mais afetados pela Covid-19, a flexibilização veio e finalmente nos deixou sair de casa.

O curioso é que brasileiro tem uma intensidade que precisa ser estudada. Se é pra sair que seja de vez. Estradas e praias lotadas, bares e ruas com pessoas sem máscaras e sem medo de ser feliz. Uma inconsequência coletiva assustadora. E o tal do “novo normal” virou história pra “boi dormir”, como diria minha avó. A CBF aproveita a maré boa e tenta voltar com o público nos estádios.

Pra quê? Apesar de não sermos mais tão pressionados, ainda vivemos uma pandemia. O Governador do Estado de São Paulo, João Doria, no entanto, anunciou que não autoriza a realização de partidas de futebol com a presença de torcedores. A declaração aconteceu após o Governo Federal aprovar um plano da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que permite até 30% do público nos estádios brasileiros.

“Respeitamos a CBF e os diretores e aqueles que procuram valorizar as práticas esportivas, mas nossa obrigação e o nosso dever é proteger a vida de todas as pessoas, incluindo treinadores, comissão técnica, jogadores, torcedores e todos que estão no Estado de São Paulo”, disse, em entrevista coletiva. “Aqui, não há pressão política, econômica, partidária ou do esporte. Aqui, o foco é a proteção aos brasileiros que estão em São Paulo”, complementou.

José Medina, coordenador do centro de contingência da Covid-19, explicou que a realização de jogos com a presença de torcedores pode aumentar a propagação do novo coronavírus no Estado. “Nós fizemos uma reunião e o Comitê concluiu que o cenário atual da pandemia em São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações, como nas partidas de futebol, independente da categoria. Essa é uma decisão técnica e baseada em algumas premissas. Primeiro, que o Estado de São Paulo segue em quarentena, recomendando, insistentemente, esse rigor do isolamento e uso de máscaras. Segundo que a doença, embora esteja decrescendo, continua em patamar elevado. E terceiro que, nesse tipo de evento, acontece uma concentração de pessoas de diferentes origens geográficas e também ocorrem muitas atividades paralelas nos arredores dos estádios, que movimentam muitas pessoas, colocando-as em risco”, disse Medina.

A ideia da CBF era realizar a partida entre Brasil e Bolívia, marcada para o dia 9 de outubro, na estreia da seleção brasileira das Eliminatórias da Copa do Mundo, com alguns torcedores na arena Corinthians.

Verdade que no futebol sem público falta a vibração e o calor. Tanto que os estádios estão tendo o cuidado de colocar um áudio gravado das torcidas para dar o clima. Verdade também que vivemos um momento histórico. E apesar do cansaço causado pelo isolamento social, e a vontade de sair por aí, São Paulo pode esperar.