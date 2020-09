Ninguém pode negar as melhorias no Butantã feitas na área de zeladoria, despoluição de córregos, recapeamento e atendimento ao cidadão, e por esta razão foram lembradas pela comunidade, mostrando que a atual gestão municipal tem grande aprovação no Butantã pelo trabalho feito durante os últimos anos. Moradores visualizam o recapeamento das principais avenidas e também a revitalização de canteiros, construção de rotatórias verdes e floreiras.

A zeladoria, um dos pontos de destaque, passou a ser feita por novos sistemas eletrônicos, integrada diretamente ao 156 do munícipe. Na Subprefeitura do Butantã foi criado o CEI, departamento responsável por organizar toda a zeladoria através de um mapeamento por regiões que visa qualificar o serviço. Em serviços de tapa-buraco, poda e limpeza de bueiros, houve a redução do tempo médio de atendimento de 1 ano, para muitas vezes, menos de 1 uma semana.

A Sabesp (Governo do Estado) em parceria com a Subprefeitura do Butantã alcançou a marca de 20 córregos despoluídos. Esse trabalho é fruto do projeto Córrego Limpo, que foi implantado pelo prefeito Bruno Covas quando ainda estava exercendo o cargo de Secretário Estadual do Meio Ambiente.

Nas comunidades de baixa renda os governos estadual e municipal estão ampliando a rede de saneamento básico. No Butantã já são mais de 7500 pessoas beneficiadas pelos programas da Sabesp “Se liga na Rede” e “Água Legal”.

Na área de segurança foram implementados programas de moderação de tráfego e o City Câmera, que conectou câmeras de segurança no sistema de vigilância da GCM e da Polícia Militar. A iluminação de LED foi colocada em locais estratégicos, evitando a criminalidade.

Na área social o governo investiu na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente no período da pandemia. Houve ainda a criação dos Centros Temporários de Acolhimento, que cuidam de maneira digna da população de rua. Outro fator de modernidade e agilidade foi a instalação do “Descomplica”, que garante um atendimento à população com maior variedade de serviços. A unidade reduziu o tempo médio de atendimento para 20 minutos e é avaliada com critério de 99,51% de satisfação pelos usuários.

“As ações feitas em parceria com o Governo de São Paulo, a participação do cidadão na administração regional e o fortalecimento das regionais pelo prefeito é o que resultou nestes níveis de aceitação da população frente à administração, tornando o Butantã uma região mais próspera, cidadã e humana”, afirma Paulo Vitor Sapienza, Subprefeito do Butantã.