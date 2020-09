A cidade de São Paulo recebe, até 16 de outubro, a 26ª edição da Restaurant Week. O tema deste ano é “Cinema de Cozinha”, ressaltando a gastronomia presente em filmes renomados e sua saborosa influência na sétima arte. O Rendez-Vous, bistrô francês localizado em Pinheiros, participa mais uma vez do evento e apresenta criações que destacam a gastronomia cinematográfica, ressaltando clássicos franceses.

As apostas do restaurante para o almoço são: entrada Mini tartine ratatouille ou Vol au vent chèvre com tapenade de azeitonas nouvelle cuisine. De principais, Penne au boeuf bourguignon de Julie ou Risotto de beterraba e queijo chèvre de a Culpa é das Estrelas. De sobremesas: Frutas vermelhas ao creme do chef ou Tarte tatin da Julie and Julia.

Para o jantar, o menu oferece de entrada Mini tartine ratatouille ou Vol au vent chèvre com tapenade de azeitonas nouvelle cuisine. De principal, Filé sem reservas com risotto au champignon, Saumon grillé com Scarlet pasta do chef ou Risotto de beterraba e queijo chèvre de a Culpa é das estrelas e de sobremesa, Pain Perdu au Chocolat do Willy Wonka ou Crème Brûlée da Amelie Poulain. O bistrô, localizado à rua Fradique Coutinho, 179, funciona de terça a domingo, das 8h às 23h.

Serviço:

Rendez-Vous na 26ª edição da Restaurant Week

Fradique Coutinho, 179, Pinheiros – São Paulo, SP

(11) 4564-0146

Terça a Domingo, das 8h às 23h.

Instagram: @rendezvous_bistro

www.restauranterendezvous.com.br