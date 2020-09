A Prefeitura de São Paulo reabriu a unidade do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) de Santo Amaro. São 25 postos à disposição da população, que pode agendar pela central 156 os serviços de habilitação do seguro-desemprego e formalização para o MEI (Microempreendedor Individual).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho definiu a reabertura gradual do atendimento ao público ainda em abril, a fim de ajudar os moradores da cidade a terem acesso a benefícios como o auxílio emergencial do governo federal e também ao seguro-desemprego. Foram mais de 8 mil atendimentos para quem desejava requerer o auxílio emergencial. Dos mais de 70 mil atendimentos realizados para o seguro-desemprego, cerca de 50% foram habilitados, os demais se referem a pendências como falta de documentos que inviabilizaram a solicitação do benefício.

Quem busca por vagas de emprego conta com o cadastro online do Cate, que já ofereceu mais de 13 mil vagas em áreas da saúde, comércio, serviços, construção civil, entre outras. Os selecionadores do Cate avaliam os currículos e fazem a pré-seleção que pode contar com processo presencial agendado no posto ou virtual com as empresas.

O empreendedor que precisa formalizar o seu negócio ou buscar orientação de como aprimorar alguma atividade já existente pode agendar atendimento nos 25 postos da rede com os analistas de negócios da Ade Sampa, agência que atua em cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O serviço também é oferecido de forma remota, desde o início da quarentena na cidade. Os interessados podem esclarecer dúvidas gerais sobre empreendedorismo, consultar sobre os cursos e serviços destinados ao MEI, linhas de crédito, entre outros.

O agendamento para Habilitação do Seguro-Desemprego ou Formalização para o MEI pode ser feito na Central 156 (sp156.prefeitura.sp.gov.br). A Unidade do Cate Santo Amaro fica na Praça Floriano Peixoto, 54, e atende das 10h às 16h.