O voluntariado continua auxiliando a população mais carente na época de pandemia. A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais abre espaço para promover as benfeitorias que buscam amenizar os problemas que estão sendo amplificados pela pandemia.

Lar da Criança Feliz

Gazeta de Pinheiros – Como surgiu a iniciativa da colaboração?

Francisco Matias – Estou ligado ao Lar da Criança Feliz como colaborador desde 1986, tendo tido um primeiro mandato como Presidente da Instituição de 2004 a 2007. Atualmente, estou presidente com um mandato que vai até 2022. O Lar da Criança Feliz existe desde 1959, e funcionava inicialmente como um orfanato de meninos. Com o tempo, o modelo de orfanato com quartos enormes e comunitário que seguia foi se tornando obsoleto. Nessa época já se falava a favor de obras menores mais humanizadas, com menos crianças por instituição, com quartos menores, mais parecido com uma casa de família.

O Lar manteve o perfil até 2005, época em que o orfanato já era nominado de abrigo provisório de menores. Nesse ano, o abrigo foi extinto e transformado em escola, passando a atender crianças na faixa de 2,5 a 6 anos.

GP – Quais foram as ações feitas e qual foi o público beneficiado?

FM – Atualmente temos 3 classes, adentrando o Lar crianças logo após o desfraldar, no maternal. Seguem o jardim e pré-primário. São 70 crianças de famílias com uma renda de até 3 salários mínimos, de forma totalmente gratuita. Oferecemos 5 refeições ao dia, além de uniformes e material escolar na forma de apostilas. Os pais de nossos alunos são predominantemente autônomos, e nesse período de isolamento social estamos fornecendo cestas básicas àqueles que manifestarem interesse e tiverem necessidade. Mês passado fizemos também a doação de 800 peças de roupas que recebemos da campanha do Agasalho realizada pela Associação Comercial do Butantã.

GP – Há mais ações sendo encaminhadas?

FM – A diretoria e colaboradores têm a intenção de ampliar o atendimento a um maior número de crianças e dar sequência, implementando o Ensino Fundamental.

GP – Quem quiser auxiliar, como deve proceder?

FM – Recebemos doações em espécie, que podem ser esporádicas, através de depósito diretamente na conta corrente do Lar, e temos também a figura do Sócio Contribuinte, que colabora mensalmente com a quantia que ele estabelece. Pode ser emitido boleto bancário ou pode ser via cartão de crédito.

Temos um Brechó, e aceitamos doações de roupas, utensílios e eletrodomésticos que estejam em condições de uso e móveis, que retiramos no local mediante agendamento. A cada 15 dias fazemos um bazar com roupas do brechó a preços quase simbólicos para as famílias dos nossos alunos e moradores dos arredores do Lar.

Para colaborar, basta ligar para 4701-4604, e falar com a Andressa, lembrando que, nessa época de pandemia, o Lar está aberto de segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 13h. Para quem quiser colaborar, segue a conta corrente: Banco Itaú; Agência 3247; Conta: 90.000-8; CNPJ: 62.737.242/0001-10

Inverno Solidário

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do Fundo Social de São Paulo, entregou nas últimas semanas, 5 mil kits de higiene e cobertores para instituições que atendem pessoas com deficiência da capital, interior e litoral paulista. Os kits foram distribuídos para mais de 10 municípios.

A ação, que fez parte da campanha “Inverno Solidário”, teve como objetivo oferecer itens de higiene e equipamentos de prevenção ao coronavírus, além de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio.