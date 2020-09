Os Parques Estaduais da Juventude, Villa-Lobos e Alberto Löfgren (Horto Florestal) contam com mais um instrumento de higienização que traz mais segurança à saúde dos visitantes. A Coordenadoria de Parques e Parcerias (CPP), da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima), recebeu da Neobrax, empresa especializada no ramo farmoquímico, cabines de sanitização que ficarão disponíveis ao público durante dois meses.

De acordo com a empresa, os boxes neutralizadores provocam a aspersão de clorexidina 0,2%, substância considerada de baixa toxicidade pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e homologada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No momento em que o usuário entra na cabine, um sensor é automaticamente acionado e a máquina libera o produto, presente também em antissépticos, enxaguantes bucais, cosméticos e sabonetes.

O processo gratuito, que dura cerca de 10 segundos, higieniza e cria um ambiente desfavorável à proliferação de vírus, bactérias, pragas e germes. Para atender o público durante os 60 dias, a Neobrax estima a utilização de cerca de 60 mil litros de clorexidina.

Do total de 12 cabines, cinco ficarão no Parque Villa-Lobos, duas no Água Branca, duas no Horto Florestal e três no Juventude. As instalações já foram iniciadas e serão concluídas até o fim desta semana.

Reabertura

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente iniciou a reabertura gradual dos parques urbanos estaduais em 13 de julho, com horário de funcionamento reduzido. Nesta semana, os parques Villa-Lobos/Cândido Portinari, Água Branca, Horto Florestal e PET (Núcleo Engenheiro Goulart) voltaram a funcionar em horário normal nos dias da semana.

O incentivo às práticas esportivas individuais, como corrida, caminhada e uso de bicicleta, continua valendo. Não é recomendado o uso de parquinhos ou atividades coletivas. Desde 3 de agosto também estão disponíveis o uso das quadras de tênis, esporte que permite distanciamento entre os jogadores.

Em todos os locais, a limpeza e desinfecção foram intensificadas. O uso de máscara continua obrigatório, bem como o distanciamento social. Há totens com álcool em gel 70% nas entradas e medição da temperatura corporal de todos visitantes e colaboradores do parque, por meio de termômetro digital infravermelho na portaria. A Sima está monitorando as atividades e comportamento da população nos espaços para deliberar sobre a abertura integral.