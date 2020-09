A Associação Sociedade dos Amigos do City Boaçava protocolou um pedido para acompanhamento da circunstância na avenida Fonseca Rodrigues. No documento, a entidade noticia a “grave situação da população em situação de rua inclusive com a construção de barracos, barracas e moradias em espaços públicos”.

Prefeitura responde

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), informa que o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) Pinheiros acompanha constantemente a região da avenida Fonseca Rodrigues, e realiza abordagens e encaminhamentos para os serviços da rede socioassistencial. Cabe salientar que o aceite é voluntário. Entre os dias 5, 6 e 7/9, a equipe do Seas Pinheiros abordou quatro pessoas no logradouro indicado que aceitaram encaminhamento para cadastro no CadÚnico e recusaram a oferta de acolhimento.

Comunidade reafirma necessidade de monitoramento

A Associação enviou à Redação da Gazeta de Pinheiros fotos das condições do local, mesmo após visita da Prefeitura. A Gazeta de Pinheiros solicitou um retorno sobre o tema, mas até o fechamento desta edição a SMADS não havia respondido.