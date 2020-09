A 26ª edição da SP Restaurant Week vai até dia 16 de outubro e, para esta edição, os chefs dos mais de 80 restaurantes participantes criaram cardápios inspirados em filmes e séries de sucesso que encantam milhares de pessoas com culinárias de diversas partes do mundo. A Restaurant Week é o maior festival gastronômico da América Latina, além de ser um dos mais tradicionais eventos gastronômicos da cidade.

Os estabelecimentos participantes receberam orientações sobre as normativas e cumprem os protocolos recomendados pelo Governo do Estado para manter a segurança e saúde de suas equipes e clientes. Para comodidade, conforto e mais segurança nos protocolos de saúde, os clientes terão acesso a um cardápio digital e poderão acessar os menus diretamente de seus celulares, via leitor de QR Code. A Maítre Digital, plataforma de reservas do evento, também estará disponível para os clientes utilizarem gratuitamente durante todo o período. Os 82 restaurantes participantes estão distribuídos por todas as regiões de São Paulo, incluindo Guarulhos, ABC Paulista e Alphaville, divididos em quatro categorias com diversas opções de menus para o público escolher no almoço ou no jantar: Menu Convencional, Plus, Premium e Burger Gourmet.

Durante o evento, os menus Tradicional, Plus e Premium incluem entrada, prato principal e sobremesa. Na categoria Burger Gourmet, o cardápio traz hambúrguer e acompanhamento. O valor do menu tradicional é R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar. O preço do Plus é R$ 55 no almoço e R$ 68 no jantar. O Premium sai por R$ 68 o almoço e R$ 89 o jantar. Já o menu Burger Gourmet sai a R$ 31,90 por pessoa. Essa edição, permitirá que os restaurantes também sirvam o menu no delivery ou na opção de retirada do pedido.

Parcerias

Essa edição da São Paulo Restaurant Week tem como patrocinador o Mercado Pago, carteira digital do Mercado Livre. A parceria oferece uma nova experiência para o consumidor em termos de pagamento e trará benefícios como desconto de R$ 10 aos clientes que pagarem utilizando Código QR do Mercado Pago. Os restaurantes parceiros também aparecerão no app quando o cliente estiver na região do estabelecimento e buscar pelos participantes da SPRW. É a primeira vez que este meio de pagamento é utilizado no festival.

Com objetivo de surpreender os consumidores, a Lacta é parceira do evento pela segunda edição consecutiva. Todos que participarem da Restaurant Week, seja por consumo nos restaurantes, delivery ou take away, ganharão como a quarta etapa do menu, uma deliciosa barra de Lacta Intense 60% Cacau, o chocolate dark que une a maciez com o sabor intenso do cacau.

Conheça os restaurantes participantes da 26ª edição da São Paulo Restaurant Week:

212 Burger

A Figueira Rubaiyat

Aguzzo Cucina Italiana – Jardins

Aguzzo Cucina Italiana – Moema

Aguzzo Cucina Italiana – Pinheiros

Al Mare

Amazônia

Arabesco – Perdizes

Assado Porteño

Attimo per Quattro

Badaró – Morumbi

Banana Café

Bananeira

Bio por Alex Atala

Bistrô Faria Lima

Burger Happens

Café Journal

Calle 54 – ABC

Calle 54 – Ibirapuera

Calle 54 – Itaim Bibi

Calle 54 – Jardins

Cantina Gigio

Che Barbaro

Chez Vous

Corrientes 348 – Jardim Europa

Corrientes 348 – Jardins

Corrientes 348 – Vila Olímpia

Cosi

De La Paix

Dibaco – Perdizes

Dibaco – Vila Nova Conceição

Dona Carmela

Duas Terezas

El Chaco

ETTO Cucina Salumi

Extasia

Família Burger

Forneria Amauri

Forneria JK

Forneria Pátio

Frutaria – Alphaville

Gajos – Moema

General Prime Burger – Morumbi Town

Jamie’s Italian

Jangada

Koburger

L’Entrecôte de Paris – Itaim

L’Entrecôte de Paris – Jardins

La Mordida

La Paella Express

La Piadina Cucina Italiana

LAVETTI Pasta & Burger

Mamaggiore Bistrô Bar

Mamaggiore Cucina Italiana

Moocaires

Mr Mills Burguer – Vila Mariana

Mr. Mills – Paraiso

O Burguer

Paellas Pepe

Philippe Bistrô

Pina

Portucho – Brooklin

Projeto Burger – Lapa

Projeto Burger – Vila Maria

Rendez-Vous

Rubaiyat – Faria Lima

San Telmo

Sisttina

Tahin – Market Place

Tahin – Morumbi Town

Tahin – Pinheiros

Tandoor

TasteIT Food&Lounge

Torero Valese

Tradi – Vila Nova Conceição

Tradi Express – Berrini

Tradi Express – Itaim Bibi

Varanda – Faria Lima

Varanda – Jardins

Varanda – JK

Vicoboim

Serviço:

26ª edição da São Paulo Restaurant Week

Até 16/12

www.restaurantweek.com.br

@restaurantweekbrasil