A Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado e com o Sebrae-SP iniciaram na última segunda-feira, 14 de setembro, o evento on-line e gratuito Empreenda Rápido – Retomada São Paulo: Gastronomia. A ação, que acontece até 2 de outubro, oferece conteúdos criados especialmente para atender as necessidades dos empresários do segmento de alimentação. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: www.retomadasaopaulo.sp.gov.br.

A Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, participa do evento, colaborando em painéis temáticos para tirar dúvidas e dar dicas aos empreendedores do setor que buscam retomar o negócio durante a pandemia do coronavírus.

A programação conta com capacitação, orientação sobre crédito e painéis com especialistas, com temas como protocolos de segurança, consumo pós-Covid-19, digitalização e reinveção do negócio.

Capacitações

Até o dia 18 de setembro, os participantes inscritos vão ter capacitações de duas horas de conteúdo diário, com orientações de gestão para o seu estabelecimento. Entre os temas, vão aprender sobre o novo comportamento dos clientes pós Covid-19 e como inovar nas vendas; como controlar as finanças, o capital de giro e os investimentos necessários pensando na retomada de suas atividades; terão orientação sobre crédito, envolvendo questões como a linha certa para o seu tipo de negócio, para o que precisam investir e como conseguir crédito; conhecerão técnicas de negociação importantes tanto para o trato com clientes quanto para com os fornecedores; e vão entender seus direitos nessa retomada, tanto diante dos protocolos de segurança, quanto no trato com clientes e equipe.

Difusão de conteúdo

Entre os dias 21 e 25 de setembro, os participantes vão receber diversos materiais informativos, como protocolos de abertura para bares e restaurantes, bem como cartilhas com orientação a tomada de crédito consciente, e-books de gestão e micro vídeos de chefs renomados do mercado com -dicas importantes neste momento de pandemia.

Painéis online – inscrições abertas

Já entre os dias 28 de setembro e 02 de outubro será a vez dos painéis online com a participação de especialistas do setor da gastronomia, sempre a partir das 9h, com aproximadamente duas horas de duração. No dia 28 (segunda-feira), o tema vai ser “O protocolo de segurança na prática”. No dia 29 (terça-feira) será a vez do tema “Como será o consumo pós Covid-19?”. Já no dia 30 (quarta-feira), será a vez do painel “A retomada está na digitalização!”. No dia 01 (quinta-feira), o assunto será “Reinventando o negócio de alimentação”. Por fim, o evento se despede no dia 02 (sexta-feira) com o tema “Descomplicando o crédito”, com a presença de instituições bancárias que vão comentar sobre os erros mais comuns dos empresários na busca do crédito e como resolvê-los.

A programação é integralmente gratuita. Para participar, é necessário se inscrever por meio do link www.retomadasaopaulo.sp.gov.br ou pelo telefone 0800 570 0800.

Serviço

Empreenda Rápido – Retomada São Paulo: Gastronomia

Sala virtual: Plataforma Microsoft Teams

Link: Enviado por e-mail e por WhatsApp aos participantes inscritos

Data: 14 de setembro até 2 de outubro de 2020

Horários:

Capacitações – 14 a 18/09 – turmas das 09h às 11h e das 16h às 18h

Painéis online – 28/09 a 02/10 – das 09h às 11h

Inscrições gratuitas: www.retomadasaopaulo.sp.gov.br