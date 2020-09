A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) iniciou na semana passada mais uma obra emergencial na junta de dilatação central da Ponte do Jaguaré, no sentido bairro-centro, para substituição de dois dos quatro cabos que unem as duas pistas. A inspeção técnica realizada na estrutura apontou a necessidade de troca urgente dos tirantes para garantir a segurança dos motoristas. A Siurb reafirma que não há risco de ruptura da estrutura.

Substituição de cabos de protensão

A decisão foi tomada entre o secretário Vitor Aly e os engenheiros que realizaram a inspeção técnica na ponte construída em 1971. Após a análise detalhada da junta de dilatação e da integridade dos cabos de protensão, os engenheiros concluíram que se dois cabos não fossem substituídos, o desnível entre as duas pistas (tabuleiros) poderia aumentar, provocando eventuais acidentes. Por se tratar de uma obra emergencial, a empresa que executará a obra tem até 180 dias para concluir os trabalhos, como determina a lei das licitações.

Monitoramento constante

A ponte é monitorada desde que foi atingida por incêndio, ocorrido no dia 21 de junho de 2019. O controle apontou que, desde que as temperaturas começaram a baixar na cidade, a junta de dilatação central (espaço entre as pistas que permite a movimentação da estrutura) sofreu retração, o que é normal. Mas durante os períodos em que houve elevação das temperaturas, a junta não voltou à posição anterior.

A inspeção começou em agosto, quando foi montada uma estrutura provisória sob a ponte para a abertura de três postos de visita na parte inferior da estrutura. Os engenheiros, no entanto, não conseguiram avaliar toda a junta de dilatação. No domingo, a junta foi aberta pela pista, em toda sua extensão, para continuidade da inspeção técnica, concluída na tarde de ontem.

A Companhia de Engenharia de Trafego (CET) vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na região, visando manter as condições de trânsito e preservar a segurança de pedestres e motoristas durante a interdição da Ponte Jaguaré, pista sentido bairro/centro (Lapa).

Os motoristas têm como alternativas a faixa reversível na Ponte do Jaguaré para quem segue sentido Lapa, que será ativada entre 4h e 22h. Entre 22h e 4h, os motoristas têm como alternativa as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso.

Incêndio

Após o incêndio, a ponte passou por uma obra emergencial para recuperar os danos estruturais causados pelo fogo. Por se tratar de uma obra emergencial, a lei de licitações não permite a execução de outros serviços que não sejam aqueles necessários para recuperar os danos. A Prefeitura investiu na obra R$ 8,4 milhões. No mesmo período foi feito uma inspeção especial, que não apontou a necessidade de obras emergenciais, motivo pelo qual a licitação para execução de obras complementares está sendo preparada pela SPObras, responsável pelo gerenciamento das pontes e viadutos.

Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos

Estão em andamento 7 licitações para contratação de laudos estruturais para 107 pontes e viadutos. Os envelopes com as propostas foram abertos e os processos legais estão em andamento. Também estão em andamento os serviços de troca de juntas de dilatação dos viadutos da Jacu Pêssego e República da Armênia (em fase de planejamento), além das obras complementares do viaduto da Marginal Pinheiros, na altura do Parque Villa-Lobos. Esses serviços serão concluídos até o fim do ano.

A Siurb, por meio da SPObras, realizou até o momento vistorias visuais em 126 locais (222 unidades estruturais) e recebeu os laudos estruturais emergenciais de 21 locais (43 unidades estruturais). No programa de Manutenção de Pontes e Viadutos especiais foram investidos R$ 68,4 milhões em 2019 e estão previstos mais de R$ 38 milhões para 2020.

A Prefeitura concluiu as intervenções emergenciais nas pontes da Casa Verde, Freguesia do Ó, Dutra, Ponte do Limão, Jânio Quadros, Cidade Jardim, Pontilhão Itaim, além dos viadutos da Marginal de Pinheiros, Miguel Mofarrej, Alcântara Machado, pontilhão do Córrego Três Pontes, e retirada da passarela entre as pistas do Viaduto Pacaembu.