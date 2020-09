O Governador de São Paulo, João Doria, está mobilizando esforços de todas as áreas do governo no intuito de melhorar as ações de promoção do saneamento básico na região do Butantã. Esse esforço do Governo Estadual segue com alto investimento financeiro, permitindo que a Sabesp implante no Butantã, de maneira mais ágil, os benefícios garantidos pelos programas “Se Liga na Rede” e “Água Legal”.

A atuação da Sabesp na região tem focado em comunidades de baixa renda, onde seus serviços tem um cunho essencial, garantindo dignidade aos moradores e as suas famílias. Através do programa “Água Legal” a população atendida passa a ter disponibilidade de água potável, com regularidade e sem riscos de contaminação. Este programa já realizou mais de 1.500 ligações no Butantã, beneficiando cerca de 6 mil pessoas. As comunidades do Pelourinho, Piemontese, Ponta da Praia e Jardim Panorama estão sendo beneficiadas pelo programa.

Na comunidade da São Remo, a Sabesp está prestes a entregar cerca de 400 ligações na rede de coleta e de tratamento de esgoto. A ação é parte do programa “Se Liga na Rede” e beneficiará 1600 pessoas.

O Governo do Estado aumenta cada vez mais os investimentos no capital humano, uma vez que tais medidas de promoção do saneamento básico refletem diretamente no bem-estar social e na dignidade das pessoas. É uma ação de promoção e garantia de direitos à população residente nas comunidades mais carentes.

O Governo Estadual elencou como sua prioridade o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Por este motivo foram fortalecidos os investimentos da Sabesp em comunidades de baixa renda.

“O governador João Doria tem uma visão humanista e defende diariamente a população, por isso seu empenho na promoção do saneamento básico. O projeto de saneamento básico no Butantã só está tendo este rápido andamento devido ao alinhamento entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Por isso, é importante que tenhamos um prefeito e governador de mesmos ideais. O Butantã respira melhor com esse investimento nas comunidades, resultado da dedicação de João Doria, que trabalha sem parar, plantando respeito para colher cidadania”, afirma Paulo Vitor Sapienza, em entrevista ao Jornal do Butantã.

Os investimentos do Governo do Estado através da Sabesp são inúmeros na região do Butantã, com a despoluição de 20 córregos, liberação do projeto de canalização e despoluição do córrego do Antonico e o projeto de despoluição do Rio Pinheiros, conhecido como Novo Pinheiros.

São muitas ações do Governo Estadual no Butantã, fruto de um investimento humanista que eleva a dignidade de toda a população. Temos certezas de que mais benefícios chegarão em breve.