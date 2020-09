Embora o consumo de cigarros esteja em queda desde o fim da década de 1990 no Brasil, o número de pessoas que mantém o hábito nada saudável ainda preocupa especialistas da linha de frente do combate ao coronavírus. Isso porque além de estarem mais expostas à contaminação, por causa do ato de levar o cigarro à boca, o tabaco e o efeito degenerativo de suas substâncias potencializam as chances de agravamento da Covid-19.

“O tabaco causa diferentes tipos de inflamações e prejudica os mecanismos de defesa do organismo. Por esses motivos, os fumantes têm maior risco de infecções por vírus, bactérias e fungos. Eles também têm maior incidência de infecções como sinusites, traqueobronquites, pneumonias e tuberculose”, pontua a médica pneumologista Fernanda Miranda, que atende no Centro Clínico do Órion Complex. Ela ressalta também que fumantes podem já ter doença pulmonar ou capacidade pulmonar reduzida, o que aumentaria muito o risco de doença grave.

Além disso, o consumo do tabaco é a principal causa de câncer de pulmão e importante fator de risco para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), entre outras doenças. Por isso, é indiscutível dizer que o tabagismo é fator de risco para a Covid-19. Fernanda adverte também para o perigo do uso de outros produtos para fumar, como narguille e cigarros eletrônicos, que geralmente envolvem o compartilhamento e facilitam a transmissão da Covid-19 em ambientes comunitários e sociais.

A Turquia, onde o hábito é comum, foi o país do Oriente Médio mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, alertando a sociedade mundial para o controle no consumo. “Já os dispositivos eletrônicos para usar a nicotina causam os mesmos ou até maiores danos à saúde que o cigarro convencional”, alerta.

Embora a redução do consumo de cigarro seja um ponto positivo, Fernanda conta que a pandemia e seus estressores mostrou que o fumante aumentou a dose diária e mesmo ex-fumantes, podem estar em maior risco diante a Covid-19. “É comum que eles tenham alguma doença crônica relacionada ao tabagismo, mas quanto mais tempo sem fumar, melhor”.

Fonte: Fernanda Miranda, médica pneumologista do Centro Clínico do Órion Complex (http://orioncomplex.com.br)