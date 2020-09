Um estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da Fecap no primeiro semestre de 2020 mostrou que a avenida Faria Lima é uma das cinco maiores em registros de furtos e roubos de celulares. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram uma diminuição nos furtos no período de quarentena. Os dados mostram uma queda brusca de roubos de aparelhos nos meses de abril e maio, e um aumento significativo desse tipo de crime em junho, justamente o mês em que começou a flexibilização da economia.

Segundo o estudo, que compila e analisa boletins de ocorrência e dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registradas 69.628 ocorrências de roubo de celulares no Estado de São Paulo no primeiro semestre. No entanto, esse número pode ser ainda maior, visto que para esse tipo de crime é mais comum ocorrer subnotificação; e a pesquisa descarta boletins de ocorrência incompletos ou com erros, por critério de aproximação para objetivos estatísticos.

Dentre os locais com maiores incidências, foram colocados avenida Paulista (215 ocorrências); avenida Ragueb Chohfi (160 ocorrências); avenida Brigadeiro Faria Lima (153 ocorrências); rua Augusta (136 ocorrências); avenida Marechal Tito (131 ocorrências) e avenida Ipiranga (127 ocorrências).

A SSP informa que desconhece a metodologia utilizada na apuração dos dados citados. A análise compara locais de extensões e características diferentes, sem considerar a circulação comercial/empresarial de uma região que eleva a população flutuante. Essa análise mais aprofundada, que leva em consideração tanto volume quanto tipo de população circulante, crimes, quantidade de ocorrências e modus operandi dos criminosos, é realizada pelos setores de inteligência das polícias paulista, que desenvolvem ações específicas de combate e prevenção de criminalidade.

Ações como Operação São Paulo Mais Seguro, que amplia o policiamento em pontos estratégicos para coibir todas as naturezas criminais, e a Mobile, voltada diretamente para coibir os roubos e furtos aos aparelhos telefônicos, são desencadeadas constantemente em toda a capital.

O registro do IMEI nos BOs, desde 2015, foi implementado também com o objetivo de reduzir esses delitos ao tornar possível o bloqueio automático dos celulares junto às operadoras. Outra medida que ajudou nas denúncias foi a possibilidade do registro do boletim de ocorrência pela internet, por meio da Delegacia Eletrônica, cujo link está disponível no site da pasta: www.ssp.sp.gov.br.

De janeiro a julho de 2020, em comparação aos mesmos meses de 2019, houve redução de 2,4% dos roubos em geral e queda de 26,6% dos furtos na capital. Em igual período, 17.959 pessoas foram presas/apreendidas em flagrante e 1.603 armas de fogo foram retiradas das ruas.

Iluminação prejudica sensação de segurança

Em agosto, a Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais apontou reclamações de leitores sobre as condições de iluminação na avenida Faria Lima e vias próximas.

“Alguém sabe como pedir mais iluminação na rua? A av. Faria Lima e Tabapuã estão muito escuras. Alguém pode me indicar onde requisitar mais iluminação?” – M.R.M.

“App Ilumina SP. É vinculado à Prefeitura.” – M.L.Z.

“Cruzamento da Faria Lima com a Horácio Lafer também é um breu.” – R.G.

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Departamento de Iluminação Pública (Ilume), esclarece que as avenidas Eliseu de Almeida, São Valério e Lineu de Paula Machado já tiveram o serviço de substituição da iluminação para LED realizado. Na avenida Eliseu de Almeida e na avenida São Valério, o trabalho foi executado em maio, enquanto na avenida Lineu de Paula Machado, foi feito em junho.

Em relação à avenida Faria Lima, rua Horácio Lafer e rua Tabapuã, as vias estão mapeadas e inclusas no cronograma para a execução, de acordo com a Prefeitura. No mês de julho, foi iniciada a modernização da iluminação em diversas vias nas Subprefeituras mencionadas pela reportagem.