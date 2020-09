Entre os dias 11 e 13 de setembro, o bairro Morumbi recebe, o 1º Festival de Torresmo. Os visitantes poderão se deliciar com os melhores produtos derivados da carne de porco, preparados pelo chef de cozinha Adan Garcia, do Leitão de Gravata, como leitão pururuca, torresmo, costelinha suína, pernil, panceta e porco no rolete; assim como diferentes tipos de chopes e churros. A entrada é gratuita para toda a família e pets também serão bem-vindos. Alimentos são pagos à parte. Os preços dos pratos variam entre R$ 25 e R$ 40. O Festival será das 12h às 22h na rua José Gonçalves, 60, no Boulevard do Pateo Jahú.

O Festival conta também com o beer truck Komblue, que trabalha com quatro estilos de chope: o “Lager”, um tipo de cerveja fermentada e armazenada em baixas temperaturas e é uma das três grandes famílias de cervejas. A “Weiss” são as cervejas de trigo, chamadas de Weizenbier, ou somente Weiss, geralmente são cervejas claras e opacas. A “Red Ale” é uma cerveja de coloração rubi, que utiliza no processo de produção um blend de maltes especiais, com dulçor inicial e final torrado. E a “IPA” (India Pale Ale), são cervejas de alto amargor e geralmente possuem um alto teor alcoólico que prepara o melhor e mais gelado chope artesanal.

O festival contará com o Food Truck Petruchios Churros e levará o ChurVete, mistura inusitada de uma casquinha de churros, crocante, recheada ao seu gosto, junto com um sorvete italiano. O evento adotará todas as medidas de precauções no combate contra a Covid-19, respeitando as normas de distanciamento social e todos os protocolos de segurança, disponibilizando álcool em gel.

Serviço:

1º Festival de Torresmo

11, 12 e 13/9, das 12h às 22h

José Gonçalves, 60 – Morumbi no Boulevard do Pateo Jahú.

Entrada Gratuita