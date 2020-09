O recém-inaugurado restaurante Leitão de Gravata, do espaço Pateo Jahú, no Morumbi, comandado pelo chef de cozinha Adan Garcia, traz no menu variedades da comida tradicional brasileira, tendo como carro chefe uma grande variedade da gastronomia suína preparada com temperos naturais e frescos.

Dentre as opções: feijoada premium acompanhada de arroz, couve, farofa e torresmo de rolo (R$ 35) e baião de dois ao estilo nordestino servido em tacho (R$ 25). Além dos pratos de executivo comum, como os mais conhecidos do PF, opções de strogonoff de mignon (R$ 35), parmegiana de mignon (R$ 35) e as exclusividades da casa: torresmo de rolo (3 unidades/ R$ 25), barrinha pancetta pururuca (3 unidades/ R$ 25) e costelinha barbecue com arroz biro biro (R$ 35).

Os pratos podem ser consumidos no local respeitando as normas de distanciamento e todos os protocolos de segurança da Covid-19, preparados para viagem ou pelo delivery. O espaço conta também com um empório de produtos como: torresmo de rolo e torresmo de barra para fritar em casa, feijoada, galinhada e baião de dois.

Serviço:

Leitão de Gravata – Unidade Morumbi

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 11h às 21h

R. José da Silva Ribeiro, 183 – Vila Andrade

Instagram: @leitaovilaandrade/ Delivery por WhatsApp: (11) 9886-90002

IFood: Leitão de Gravata Vila Andrade