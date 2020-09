Seis córregos receberam uma atenção especial da Subprefeitura do Butantã. Os córregos Da Passagem Grande, Corveta Camacuã, Água Podre, Jacarezinho e Do Gelo receberam serviços de coleta de detritos, limpeza das margens e corte do excesso de vegetação. Essas ações melhoram o escoamento de água e combatem a proliferação de insetos e roedores, que são transmissores de doenças.

Outro serviço realizado foi o corte e coleta de grama das vias e calçadas da região. Diversas áreas dos cinco distritos receberam esses cuidados. Além de avenidas importantes, como Escola Politécnica, Eng. Heitor A. Eiras Garcia e Prof. Francisco Morato, muitas outras ruas e praças foram atendidas.

A avenida Monsenhor Manfredo Leite é uma importante via localizada na Vila Sônia, que recebe muitos carros e transeuntes diariamente. As calçadas da avenida receberam um cuidado da equipe da Subprefeitura do Butantã. A equipe realizou o corte e coleta de grama, limpeza das calçadas e retirada de detritos. Esses serviços são importantes ferramentas de precaução contra doenças transmitidas por insetos e outros animais. A paisagem também fica mais agradável para os moradores, que podem transitar pelo local sem preocupação.

Para fazer a solicitar os serviços de zeladoria, o munícipe deve acessar o Portal de Atendimento SP156, no site da Prefeitura de São Paulo; ligar na Central SP156 e Praça de Atendimento da Subprefeitura do Butantã; ou baixar o Aplicativo SP156 (Play Store ou Apple Store).