Em 4 de agosto de 2019 chegava ao bairro de Pinheiros a Lavanderia 60 Minutos, a primeira 24 horas totalmente self-service da região, trazendo o conceito de compartilhamento, sustentabilidade e economia com qualidade e preço justo para o cliente. A empreendedora Katia Assunção conta um pouco da trajetória do primeiro ano de vida da lavanderia e, principalmente, como vem driblando os tempos difíceis da pandemia.

Gazeta de Pinheiros: Nos conte um pouco deste primeiro de ano de vida da Lavanderia 60 Minutos.

Katia Assunção: Eu sou encantada pelo bairro de Pinheiros e não poderia ter escolhido melhor lugar para instalar minha matriz. Mesmo que a marca seja um case de sucesso e não tendo necessidade de funcionários, acho importante entender o perfil do meu cliente e do local que a loja está instalada, então sempre fiquei mais presente na loja, conhecendo os meus clientes pessoalmente e estreitando laços para que eles realmente se sentissem em casa. O bairro de Pinheiros tem um perfil bem eclético, tenho clientes idosos, estudantes, estrangeiros, famílias inteiras, turistas. Precisava entender um pouco de cada um deles para uma abordagem de marketing mais efetiva. Até antes da pandemia nós estávamos indo muito bem, mas com a queda na frequência dos clientes, seja por perda do poder aquisitivo ou pela quarentena, todos tivemos que nos reinventar e contribuir de alguma forma para a retomada da economia. Por isso, lançamos no site www.lavanderia60minutos.com.br pacotes supereconômicos com descontos para nossos clientes. Além disso, ficamos ainda mais criteriosos com a limpeza do local utilizando produtos sanitizantes anti-Covid, duas vezes ao dia para mais segurança à saúde de nossos clientes.

Basicamente, esse foi o nosso primeiro ano. Atualmente não está sendo fácil para ninguém, mas não podemos desistir dos nossos esforços em empreender. Faz parte do universo dos negócios os altos e baixos e posso dizer que fui uma das poucas empresárias do bairro privilegiada por se tratar de um serviço essencial nos mantivemos abertos durante a pandemia, o que nos dará fôlego para contribuir com a máquina que move este país: o empreendedor de pequeno porte.

GP: Quando essa pandemia passar, você acha que seus clientes vão mudar de alguma forma?

KA: Com certeza. O CEO da franquia diz que os nossos clientes voltaram mais exigentes e concordo totalmente com isso. Precisamos estar principalmente mais atentos à limpeza das lojas. Nós sempre tivemos essa preocupação disponibilizando álcool em gel 70% e toalhas, mas agora utilizamos produtos específicos de alta sanitização de uso profissional, e isso não mudará.

Economicamente falando, acho que surgirão mais clientes que terão que nesse momento cortar gastos com as lavanderias convencionais no retorno ao novo “normal”.

Convidamos os moradores de Pinheiros e Moema para que conheçam nossas instalações!

Serviço: Lavanderia 60 Minutos

– Self-service (24 horas) –

Pinheiros: Rua Artur de

Azevedo, 696 (dentro do Posto

Shell) – Moema: Alameda dos

Nhambiquaras, 1555 (dentro do

Posto Shell)