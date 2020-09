Reconhecida como a capital mundial do grafite, São Paulo recebe o “NaLata” Festival Internacional de Arte Urbana, com a participação de quinze artistas consagrados nacional e internacionalmente, dos mais diferentes estilos e correntes culturais. Os grafiteiros realizarão doze obras de arte urbana únicas pintadas em empenas da região do Largo da Batata. Os trabalhos irão compor o maior museu brasileiro de grafite a céu aberto. São 3.689m² de arte que entregues à população.

Movimento democrático

O “NaLata” promove um movimento democrático de arte urbana em São Paulo, com acesso irrestrito às obras, que podem ser vistas gratuitamente por pedestres, por quem está dentro dos ônibus ou dos carros. Trata-se de um evento icônico que entrega um inestimável legado artístico cultural para a cidade, criando um novo eixo de turismo, lazer e cultura permanentes na capital paulista.

Artistas renomados

Com realização da Agência InHaus e curadoria do Luan Cardoso, o “NaLata” conta com a presença dos artistas brasileiros: Alex Senna, Enivo, Evol, Marcelo Eco, Mari Mats, Mateus Bailon, Pri Barbosa e Rafael Sliks. E ainda, Gleo, muralista colombiana que usa tinta látex, pincéis e rolos de pintura para criar personagens imaginativos e vibrantes; e da muralista mexicana Paola Delfín, uma das artistas mais reconhecidas em ascensão mundial, que traz em suas obras a proposta de criar consciência social.

Em respeito ao isolamento social, o festival no formato físico foi adiado para 2021, e se adaptou neste ano para difundir arte pelas ruas apesar da pandemia, trazendo mais vida à cidade. As criações dos artistas convidados darão ao público a chance de apreciar, nas paredes dos prédios, a diversidade de abordagens artísticas presentes na arte de rua.

Novos talentos Murais SP

Além dos artistas renomados que participam desta edição, o festival realizou o concurso “Novos Talentos Murais SP” com o intuito de apresentar novos nomes à cena. Cinco nomes selecionados, dentre os 234 inscritos, foram convidados para fazer pinturas em murais e fachadas que integram o festival. São eles: Selon, Thiago Nevs, Pixote Mushi, Fe Ikehara e Serifa.

“A arte tem o poder de transformar a vida das pessoas e o nosso objetivo é trazer um pouco de esperança e cores com essas pinturas, depois de tantos momentos difíceis que passamos coletivamente. E poder contar com a participação de grandes artistas nesse momento é essencial”, comenta Luan Cardoso, sócio e curador do Festival.

“As paredes têm sua própria identidade, contam suas histórias. O corredor cultural promovido pelo ‘NaLata’, com suas empenas e murais, é a oportunidade de estar conectado com a forte presença da arte urbana, desenvolver novos negócios, fortalecer o turismo e admirar a cidade por este outro ângulo”, afirma Juliano Libman, sócio da agência InHaus.

Ao falar do festival, Luiz Restiffe, também sócio da Agência InHaus, diz: “Por conta de sua relação íntima com a arte urbana, São Paulo é considerada a capital mundial do grafite. Durante a quarentena, grande parte da população teve suas opções de entretenimento reduzidas. A visibilidade do grafite é popular e livre. O ‘NaLata’ é um presente para a cidade! Um sinal verde para que as pessoas, após a pandemia, apreciem as cores da cidade, nesse corredor de arte a céu aberto.”

Idealizado e curado por Luan Cardoso, com produção de Juliano Libman e Luiz Restiffe, sócios da InHaus, o “Na Lata” Festival Internacional de Arte Urbana traz para a população paulistana a oportunidade da vivência da arte urbana, por meio de obras de muralistas importantes da cena do grafite mundial. Esta edição tem o apoio da Suvinil, Microsoft, Iguatemi, TNT e Kanui. Os interessados podem acompanhar a cobertura do festival pela internet, através do site nalatafestival.com.br ou pelas redes sociais @nalata.festival.

Serviço:

As obras podem ser conferidas nos seguintes endereços: Rua dos Pinheiros, 1474. Artistas: Mateus Bailon, Paola Delfín, Gleo e Pri Barbosa; Rua dos Pinheiros, 1475. Artistas: Pixote Mushi; Av. Faria Lima, 1134. Artistas: Selon e Marcelo Eco; Rua Artur de Azevedo, 985. Artistas: Alex Senna e Selon; Rua Capitão Prudente, 151. Artista: Mari Mats; Rua Campo Alegre, 60. Artista: Enivo; Rua Dos Pinheiros, 2767. Artista: Thiago Nevs e- Largo da Batata (metrô). Artistas: Sliks e Evol.