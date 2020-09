A SP Leituras, organização social que gere a Biblioteca de São Paulo (BSP) e a Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), por duas vezes consecutivas considerada uma das 100 melhores ONGs do país, iniciou uma campanha para receber doações de máscaras descartáveis. A BSP e a BVL são equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Em breve, as bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos reabrirão para o público. Muitos usuários e visitantes são de grupos de elevada vulnerabilidade social, como pessoas em situação de rua e moradores de albergues do entorno. Em função disso e para garantir o direito ao acesso à cultura, à leitura e à literatura do maior número possível de cidadãos, as bibliotecas estão recebendo doações de máscaras descartáveis.

A aquisição destas peças de proteção, fundamentais neste momento de enfrentamento da pandemia, visa garantir que todos possam continuar usufruindo dos serviços e frequentando os espaços com segurança. Os doadores são convidados a doar máscaras ou depositar valores na conta da SP Leituras.

Para doar em dinheiro: SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura (CNPJ 12.480.948/0001-70; Banco do Brasil; Agência 6998-1; Conta corrente 13895-9) e depois Envie o comprovante para o e-mail: financeiro@spleituras.org

Para entregar máscaras: Modelo adequado – máscara descartável dupla com elástico, tamanho único, com clipe nasal, fabricada em não tecido com duas camadas sobrepostas, sendo de “S” (spumbonded).

Endereço de entrega: Rua Faustolo, 576, Água Branca, às terças-feiras, das 10h às 14h.