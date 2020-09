A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Santo Amaro, inova na limpeza urbana com o Ecocar, um aspirador urbano com alto poder de sucção, que acaba de entrar em operação nas ruas da região do Largo 13 de Maio e no seu entorno. Ação é realizada em parceria com a empresa Ecosampa.

“A vinda desta máquina é um marco na limpeza pública de São Paulo. A meta é fazermos o serviço já prestado manualmente de forma mecanizada, ganhando velocidade com qualidade. Com isso, teremos uma melhora na frequência de varrição, mantendo os locais mais limpos por um tempo bem maior. Para nós, é um privilégio sermos protagonistas deste pioneirismo”, afirma Renan Andrade, gerente de contrato da Ecosampa.

Silencioso e movido a bateria elétrica, energia limpa e renovável, o equipamento remove toda a sujeira em vias e logradouros públicos com mais rapidez e agilidade. Superfícies planas e de grande extensão como os calçadões do Largo 13 de Maio e arredores, no centro de Santo Amaro, de onde era recolhida cerca de 1 tonelada de lixo/dia (dados de antes da pandemia da Covid-19), serão beneficiadas com o uso da máquina.

Com alto poder de sucção a vácuo por meio de um bocal largo, o Ecocar aspira todo tipo de resíduo, como garrafas pet, plásticos, papeis etc., com maior ganho de produtividade. O equipamento é operado por apenas uma pessoa, possibilitando a realocação de funcionários em outros locais. Também conta com maior capacidade de armazenamento, evitando paradas frequentes para troca dos sacos de lixo.

“O novo equipamento vai trazer maior rapidez e eficiência nos serviços de varrição da região do Largo 13, local de grande circulação de pessoas e que possui forte atividade comercial. Além da otimização do trabalho de limpeza, o novo equipamento contribui para melhorar o meio ambiente, pois utiliza energia limpa”, afirma a subprefeita de Santo Amaro, Janaina Lopes De Martini.