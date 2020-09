Com um plano de expansão de ciclovias até o final do ano, a Prefeitura pretende aumentar em quase 175 quilômetros a malha cicloviária na cidade. Entretanto, a população reclama sobre a utilização de recursos em vias onde já há o espaço designado. A Prefeitura afirma que faz reformas em espaços danificados.

Moradores do Alto de Pinheiros reclamam sobre a reforma nas ciclovias da avenida Arruda Botelho e da Praça Panamericana. De acordo com leitores, as reformas nesses trechos e com gastos exorbitantes são desnecessárias.

Construtoras refazem tudo igual

“Obras da pior qualidade possível. A Prefeitura está desmanchando a infraestrutura de ciclovias do bairro, sem problemas, para refazer igualzinha. Assim, as construtoras podem faturar sem correr o risco de melhorar a vida dos ciclistas. Aqui é a avenida Arruda Botelho, mas tem igual na Praça Panamericana, para quem quiser conferir. Não pode ser obra eleitoral. Os eleitores não são tão burros. Ninguém faria uma obra assim com seu próprio dinheiro. Tem eleição daqui a pouco. É chance de trocar essa turma. O Brasil não é uma porcaria porque é pobre; é pobre porque é uma porcaria.” – S.R.

Requalificação da malha existente: respostas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, informa que a execução do Plano Cicloviário, em andamento na cidade, possibilita a requalificação e a ampliação da malha existente. O objetivo é tornar, cada vez mais, a bicicleta em um meio de transporte seguro, saudável e ao alcance de toda a população, seja para percorrer toda a extensão dos percursos ou como forma complementar de locomoção .

“Em relação à ciclovia da avenida Arruda Botelho, como acontecerá também com a ciclovia da Avenida Henrique Chamma, a requalificação é necessária porque há vários trechos do piso com desnível, buracos e, portanto, é preciso melhorar a segurança de quem utiliza essas importantes conexões. Além da reforma do piso nos pontos em que é necessária, também está sendo feita a aplicação do novo padrão de sinalização horizontal e vertical. A avenida Arruda Botelho terá a ciclovia entregue requalificada no início de setembro e a da Henrique Chamma estará concluída ainda na primeira quinzena”, informam.

Praça Panamericana

Outras obras de requalificação na região são as das ciclovias da Praça Panamericana e da avenida Prof. Manuel José Chaves. A Prefeitura informa que ambas serão concluídas até fim de setembro. Diariamente, 6,5 mil ciclistas utilizam a ciclovia da Faria Lima e suas conexões, como a da Arruda Botelho.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que recebe reclamações e sugestões de munícipes para melhorar o estado de conservação de ciclovias e ciclofaixas na cidade. “A participação social é constante. As sugestões e reivindicações são recebidas durante a realização periódica da Câmara Temática da Bicicleta, realizada mensalmente pela Secretaria de Mobilidade e Transportes”, completam.

Requalificação da ciclovia da Avenida Faria Lima

Neste mês, também ocorreu o início às obras de requalificação da ciclovia Faria Lima. A requalificação inclui recuperação do piso e nova sinalização. A estrutura cicloviária existente na Faria Lima conta com 17,9 km de extensão, considerando o eixo principal e as conexões. A avenida é a que mais recebe ciclistas na cidade.

Conhecida por ser um dos centros financeiros da cidade, a avenida Faria Lima também pode receber o título de Avenida das Bicicletas. Após a construção da ciclovia no local, o número de frequentadores aumenta todo ano. Em média, passam diariamente pela ciclovia Faria Lima 6,5 mil ciclistas. Ao longo de 2019, foram registradas mais de dois milhões de passagens pelo contador instalado próximo à rua dos Pinheiros.