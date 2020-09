Nesta pandemia, inúmeras têm sido as ações para auxiliar aqueles que mais precisam. O Grupo 1 de Jornais – Gazeta de Pinheiros abre espaço para divulgar alguns destes momentos. Nesta semana, mostramos os grupos de voluntários que atuam no Hospital Infantil Darcy Vargas.

Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer

A Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, grupo das camisas rosas, completou 26 anos e conversamos com Liana Petrella, presidente da APFCC.

Gazeta de Pinheiros – Como surgiu a iniciativa da colaboração? Conte-nos um pouco da história da Associação.

Liana Petrella – A APFCC foi fundada em 24 de Agosto de 1994 por Maria Antonieta Vaz de Lima Bandeira e mais 50 voluntárias, daí a denominação “Feminina”, sendo que hoje temos também voluntários. O trabalho teve início na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde atua até hoje na oncologia infantil, assim como no Hospital Infantil Darcy Vagas. O trabalho, ao longo dos anos, estendeu-se ao Hospital S. Paulo, onde atende as enfermarias, o hemocentro e a humanização (Pronto Atendimento). Presta atendimento ainda na Casa da Mastologia da Unifesp, atendendo mulheres com câncer de mama. É um trabalho extenso feito por mais ou menos 250 voluntários.

G.P. – Quais foram as ações feitas e qual foi o público beneficiado?

L.P. – O público beneficiado é o atendido pelo SUS, com pacientes de baixa renda. O primeiro objetivo da Associação é o acolhimento aos pacientes e é também colaborar para melhorar a qualidade de vida dos enfermos, proporcionando-lhes cestas básicas, agasalhos, roupas, produtos de higiene, material recreativo e artesanal e, por vezes, também alguns medicamentos oncológicos de maior custo que o Estado não disponibiliza. Interagimos com os pacientes por meio de conversas, artesanato, jogos, brinquedos e atenção individual. Auxiliamos muitas vezes os hospitais em que atuamos, sempre por intermédio de doações, em melhorias nas brinquedotecas, eventual conserto de aparelhos, compra de algum item que está faltando, enfim, o que nossos recursos permitem, sempre focando no melhor serviço ao público atendido por essas casas de saúde.

G.P. – Há mais ações sendo encaminhadas?

L.P. – Como não foi permitida ainda nossa presença física nos hospitais devido à pandemia, estamos fazendo várias campanhas para arrecadar insumos hospitalares, materiais de limpeza, álcool em gel, máscaras etc.

G.P. – Quem quiser auxiliar, como deve proceder?

L.P. – Para finalizar, quero ressaltar que o nosso trabalho sobrevive unicamente de doações, sem auxílio nenhum de órgãos públicos, nem municipais, nem estaduais, nem federais, necessitando portanto de doações que são contabilizadas e auditadas, sendo que as utilizações de uso dos recursos são informadas diretamente ao doador. As pessoas podem colaborar conosco doando itens de higiene, cestas básicas, roupas e agasalhos ou fazendo um depósito em nossa conta: Banco Bradesco: Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer; Agência 3130; C/C 0053148-0; CNPJ 00219822/0001-68.

Deise e Enrico Cirillo, casal em favor dos mais necessitados

A voluntária Deise Cirillo, esposa de Enrico Cirillo, falecido, que foi um grande incentivador da causa do voluntariado e realizou inúmeras campanhas que resultaram em favor de equipamentos sofisticados de exames que equipam os hospitais, também comenta sobre o trabalho da instituição. “Trabalhamos com 350 voluntárias em 3 locais: Hospital Infantil Darcy Vargas, Hospital São Paulo, Santa Casa de Misericórdia e um grupo com mulheres que tiveram câncer no seio (mastectomizadas). Atendemos pacientes carentes, que não possuem convênio médico particular, ajudando a enfrentarem suas patologias com suporte emocional e material. Agradecemos a ajuda de todos.

Associação das Voluntárias do Hospital Infantil Darcy Vargas

A Associação das Voluntárias do Hospital Infantil Darcy Vargas, grupo das camisas amarelas, completou 40 anos e a conversamos com Eliana Racy de Micheli, presidente da AVHIDV.

Gazeta de Pinheiros – Como surgiu a iniciativa da colaboração? Conte-nos um pouco da história da Associação.

Eliana Racy de Micheli – A Associação das Voluntárias do Hospital Infantil Darcy Vargas foi criada no dia 19 de agosto e completou 40 anos. Em 1980, Carmen Oplustil e Regina Meves, com outras senhoras, se uniram e formaram a nossa associação. Somos conhecidas como “as amarelinhas” e hoje contamos com quase 90 voluntárias.

P. – Quais foram as ações feitas e qual foi o público beneficiado?

R. M. – O Darcy Vargas é um hospital Infantil Estadual de especialidades. Com a reincidência de internações das crianças com doenças crônicas, as voluntárias auxiliadas com uma equipe multidisciplinar do hospital criaram grupos de apoio. Hoje são 11 grupos: asma, crescimento (leite), diabetes, fit (obesos), gape (extrofia da bexiga), hemodiálise, síndrome nefrótica, Ostomia, Lúpus, trissomia 21 (Síndrome de Down) e grupo vida (Síndrome Adrenal). Temos ainda o grupo gestantes, artesanato, bazar, eventos e recreação.

G.P. – Há mais ações sendo encaminhadas?

R. M. – Com a pandemia da Covid-19, estamos em Campanha pelo Hospital Infantil Darcy Vargas. Também continuamos a prover as famílias necessitadas de nossos grupos com remédios, cesta básica, cobertor e leite.

G.P. – Quem quiser auxiliar, como deve proceder?

R. M. – Para nos ajudar pode-se fazer um depósito em nome da Associação das Voluntárias do HIDV no Banco Bradesco (Agencia- 2199; Conta Corrente- 36.287-9; CNPJ- 52.631.033/0001-33).