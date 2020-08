A palavra do momento é live. Recebemos todos os dias mensagens através das redes sociais para participarmos de várias lives. Com a pandemia, muitas pessoas começaram a fazer lives. Esse termo antes era praticamente desconhecido.

O que é live? É uma transmissão ao vivo. As pessoas dentro das suas habilidades fazem vídeos ao vivo e transmitem em tempo real aos dispositivos conectados. As pessoas podem participar enviando mensagens.

Temos lives de cantores, de show, dos profissionais da saúde, de psicólogos, várias transmissões de atividades físicas, palestras informativas e motivacionais.

Estranho porque, antes da pandemia, não conhecíamos ou ouvíamos esse termo live com tanta frequência e atualmente o que mais ouvimos é “hoje vai ter live”. Devido à Covid-19, fomos obrigados a ficar em casa e, com o isolamento social, muitas pessoas sentiram-se sozinhas. Algumas tiveram depressão. As lives são importantes, pois proporcionam momentos de alegria e informação.

As pessoas que fazem as lives viram nessa ferramenta um meio de comunicação que as ajuda a passar o tempo. É muito importante manter a mente ativa. Não fazer nada pode gerar tristeza. Escolha assistir uma live do seu agrado e você vai se sentir alegre.

Aproveite esse momento de estar em casa e estabeleça uma nova rotina. Faça o que gosta e assista o que é positivo e vai te deixar feliz!

Texto de Sueli Pacheco, professora graduada em Turismo, Geografia e Pedagogia