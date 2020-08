A Secretaria Municipal da Saúde entregou o 3º Hospital Veterinário Público de São Paulo, situado no bairro de Santo Amaro (rua Agostino Togneri, 153), bem próximo ao Terminal Jurubatuba da CPTM. Criado para atender a uma demanda antiga da população da zona sul, a terceira unidade seguirá os padrões das outras duas outras unidades voltadas ao atendimento veterinário público municipal.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h. As senhas para consultas são distribuídas no local a partir das 6h. Os casos de urgência e emergência, estabelecidos a critério médico, são priorizados. “Estamos investindo para atender à grande demanda da população paulistana por atendimento veterinário gratuito e de qualidade. Agora a cidade conta com três hospitais veterinários que oferecem consultas, cirurgias e atendimentos emergenciais a cães e gatos”, disse o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

Segundo o prefeito Bruno Covas, mais de 70 profissionais devem atuar no local, com um custeio mensal arcado pela Prefeitura de R$ 550 mil – cerca de R$ 6,6 milhões por ano. “A cidade de São Paulo já conta com dois hospitais veterinários, um na zona norte e um na zona leste, que juntos atendem algo em torno de 350 animais por dia. Este (na zona sul) deve atender ao menos 200 animais por dia”, disse o prefeito. Nas três unidades, devem ser realizados 165 mil atendimentos em 2020.

O 3º Hospital Veterinário Público de São Paulo também será administrado pela Anclivepa, organização da sociedade civil vencedora do processo licitatório para prover estrutura física, equipamentos, insumos e recursos humanos nestas três unidades, mediante repasses de recursos da municipalidade.

Todos os hospitais oferecem serviços gratuitos de consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicação e internação aos animais. No total, são nove especialidades: clínica geral, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia.

A Prefeitura oferece atendimento clínico e cirúrgico aos animais por meio de hospitais veterinários públicos, serviço pioneiro no Brasil. São Paulo recebeu o terceiro lugar no prêmio “Cidade Amiga dos Animais”, em 2019, entre todas as cidades latino-americanas com as melhores políticas públicas para cães e gatos. A premiação é uma iniciativa conjunta da World Animal Protection e OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde/OMS.

O atendimento nos hospitais veterinários municipais, gratuito, é ofertado exclusivamente aos tutores de animais moradores da cidade de São Paulo e, prioritariamente, aos assistidos por programas sociais como Bolsa Família, Renda Mínima, Renda Cidadã ou outro programa equivalente. Devido à grande demanda, os atendimentos são realizados conforme disponibilidade de vaga. Para ser atendido, o responsável pelo animal deve comparecer com comprovante de residência no município em seu nome, além de RG e CPF.