As obras de revitalização do Mercado de Santo Amaro começaram. O mercado teve 70% de seu espaço destruído por um incêndio, em 2017. Serão iniciadas as etapas de construção que deverão transformar o mercado público, um dos mais tradicionais da cidade, em um polo turístico e gastronômico na zona sul da capital, respeitando as características e a importância histórica do prédio.

As obras de revitalização devem durar até 24 meses. Nesse período, os locatários seguem atuando em uma tenda isolada do prédio e não haverá qualquer impacto das obras às atividades dos comerciantes. Eles serão alocados novamente no interior do edifício após as reformas e restaurações.

Quando for novamente disponibilizado à população, o Mercado de Santo Amaro ocupará uma área de mais de 11.000 m² (hoje o equipamento ocupa 8.933,00 m²). O projeto prevê a ampliação, padronização e modernização das lojas que atuavam no local. Ao todo, serão 160 espaços com diversos tamanhos, restaurantes com varandas, espaços compartilhados para alimentação, espaço kids, além de um boulevard especialmente projetado para eventos, como aulas de culinária ou shows intimistas, para ser mais um ponto de contato para os comerciantes do mercado.

“Nosso propósito é devolver o mercado revitalizado para população local, com a promoção de eventos para atrair um público consumidor de outras regiões. Queremos transformá-lo em um ponto turístico, cultural e gastronômico paulistano, com espaços de permanência, pontos de internet wi-fi e, principalmente, conforto para que toda a família possa aproveitar o que o local oferece, desde os produtos naturais até os restaurantes”, afirma Marco Alberto Silva, presidente da Engemon, que tem 50% de participação no Consórcio Fênix (Houer, Supernova e Urbana também fazem parte).

A ampliação do mercado será na fração que fica na esquina do terreno. A edificação nova contará com cinco pavimentos, sendo dois deles destinados a estacionamentos, dois contíguos ao térreo e mezanino da edificação atual e com o mesmo uso de mercado e um pavimento cobertura para uso diverso. Destaca-se no projeto a nova praça central, que unirá os edifícios novo e antigo e promete ser o “coração” do novo mercado.

Outro conceito com amplo destaque é a mobilidade. Restaurantes e lojas atenderão também por delivery, atingindo um público mais amplo a partir de um raio de entrega extenso. Além do fácil acesso à região através do transporte público, o mercado terá um espaço para carros de aplicativo, de modo a ampliar as opções do público consumidor.

O Mercado Santo Amaro foi inaugurado em 1897, na Praça Doutor Francisco Ferreira Lopes, onde funcionou até 1958. Transferido para o atual endereço, o equipamento passou a trabalhar com vendas no varejo a partir de 1961. O mercado, que é gerido pela Secretaria Municipal de Subprefeituras, é responsável pelo abastecimento de bairros como Santo Amaro, Indianópolis, Bosque da Saúde, Jabaquara, Cidade Ademar, Cidade Dutra e outros.

História do Mercado

O centro comercial foi inaugurado em 1897, na Praça Doutor Francisco Ferreira Lopes. O mercado funcionou naquela região até 1958, quando foi transferido para o atual endereço, na esquina das ruas Padre José de Anchieta e Ministro Roberto Cardoso Alves.

Um incêndio ocorrido em 25 de setembro de 2107 atingiu 90% das lojas. Desde então, o mercado funciona em caráter emergencial em uma tenda no estacionamento. O local possuía 3.600 m² de área construída e cerca de 25 boxes, incluindo um sacolão e restaurantes.