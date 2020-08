Através de um levantamento feito na região do Butantã, 73% da população se mostrou satisfeita com o atual governo. O levantamento contou com a participação de pessoas de todas as camadas sociais. A pesquisa foi feita nas 5 regiões do Butantã, apontando que o índice de satisfação do munícipe para com a administração regional é superior a 70%. Os munícipes entrevistados avaliaram a Subprefeitura do Butantã com critério de excelência.

A população teve uma participação fundamental para que a Subprefeitura do Butantã tivesse êxito em todas as ações que vem executando. Reuniões a cada 15 dias com a comunidade foram realizadas. Também foi criado o Conselho de Administração Local, que reúne os órgãos públicos municipais, estaduais, federais e autarquias, juntamente com participação dos coordenadores do conselho participativo, de segurança e desenvolvimento sustentável.

Em todos os cantos do Butantã as melhorias feitas são visíveis, como o recapeamento de avenidas, despoluição de mais de 20 córregos, revitalização de praças e vielas, colocação de iluminação de LED, instalação de floreiras e implantação de projetos de moderação de tráfego.

A Subprefeitura do Butantã também entregou cursos profissionalizantes para a população e foram instituídas feiras de artesanato permanentes, além do ressurgimento do melhor carnaval de rua com o maravilhoso desfile das escolas de samba na Eliseu de Almeida.

Em entrevista ao Grupo 1 de Jornais, o subprefeito Paulo Vitor Sapienza explicou o motivo do sucesso da gestão no Butantã. “A mudança administrativa foi fundamental para a organização da zeladoria, com implantação do Sistema de Gerenciamento de Zeladoria ligado diretamente ao 156 da Prefeitura, reduzindo o tempo médio de atendimento de um ano para menos de uma semana.”

Grupo 1: Qual o diferencial que você implantou na gestão da Subprefeitura do Butantã?

Sapienza: No Butantã criamos o Centro de Estatística e Informação que melhorou ainda mais a zeladoria, mapeando as demandas, identificando duplicidades e qualificando o serviço. Além de muitas melhorias que foram entregues durante o percorrer da gestão, entregando obras que levaram felicidade a população.

Grupo 1: Qual o motivo de tamanha satisfação da população do Butantã?

Sapienza: Definitivamente a participação da população foi fundamental para que a gestão fosse bem avaliada. A sociedade passou a ser ouvida na tomada de decisões da Subprefeitura.

Grupo 1: O que você elenca como principal característica da atual gestão?

Sapienza: A gestão que começou com o governador João Doria e continuou com o prefeito Bruno Covas teve a coragem de inovar e mudar a Prefeitura, tirando ela da inércia e trazendo-a para o século 21. Mas o principal é a filosofia desta administração, que é plantar respeito para colher cidadania.

De fato, o Butantã passou por uma verdadeira revolução nestes 4 anos de governo, tornando a região mais bonita, humana e convidativa para toda a sua população. Muitas mudanças ainda estão por vir e sem sombra de dúvidas trarão um enorme benefício para todos os moradores do Butantã.