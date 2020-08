A IKBOX nasceu de uma ideia de seu sócio-fundador em 2009. Esse sócio-fundador, filho de imigrantes que vieram ao Brasil para “fazer a América”, sem um “tostão” no bolso e que iniciaram um trabalho árduo no comércio, onde realizaram suas conquistas com muito suor. Herdeiro deste algo conquistado, mas com muito ainda por vislumbrar, sendo que sempre manteve o foco em “pessoas” e não apenas em seu proveito próprio, eis que surgiu a ideia de proporcionar a estas pessoas, oportunidades. As oportunidades que seus ancestrais haviam buscado e conquistado. Um país cheio, repleto de oportunidades, mas que apenas seriam alcançadas por pessoas caso lhes fossem dadas estas.

Assim, surgiu a ideia da criação de um Mini Shopping que pudesse proporcionar a estas pessoas, que tivessem a intenção de empreender e mudar as suas vidas, da mesma forma que seus antepassados o fizeram. Como dito, estes antepassados passaram também por muitas agruras. Guerras, a pandemia da gripe espanhola, enfim… sobreviveram. Qual a razão? Sempre foram humanos. Sim, humanos.

Pandemia

A determinação exarada pelo poder público de isolamento social, o fechamento do comércio como um todo, fizeram com que a imensa maioria das pessoas neste país, dentre estes, empresários, pequenos empreendedores e pior, aqueles que dependiam de seus empregos, mergulhassem em um imenso momento de incertezas. Será que existe mesmo uma pandemia? Será mesmo necessária tamanha medida de isolamento?

Assim, a IKBOX antecipando-se, adotou medida preventiva junto a seus clientes e parceiros. Sem desejar, aqui, fazer qualquer alusão a política ou crença religiosa, gostaria apenas de mencionar frases que acredito, neste momento, sejam muito fortes em seu conteúdo. No atual momento em que vivemos, a frase, “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, nos leva a uma reflexão. O mundo já sofreu com duas grandes guerras e países inteiros foram destroçados. Estes países se reergueram graças à união dos “desgraçados”.

Aqueles que perderam tudo e aqueles que perderam aquilo que sequer tinham. Estamos a viver um momento de união. União em prol da recuperação. Recuperação de uma Nação. De um Povo. De todos.

Tenho absoluta certeza de que estamos a lidar com pessoas que acreditam que, fazendo o seu possível, permitirão também o possível de outros e assim, as dificuldades financeiras que todos estamos experimentando, inclusive eu, serão superadas. Dividas e cobranças chegam todos os dias para todos nós e não sou diferente, neste momento, de ninguém. Esta pandemia serviu, ao menos, para nos ensinar que somos todos iguais, como sempre pensei. Apenas dividi com meus clientes e parceiros todas as dificuldades que sabia que viriam para que, assim, pudéssemos ou, ao menos tentássemos, superar esta fase de extrema dificuldade vivida por todos nós. Esta medida adotada e muito bem recebida por todos, fez com que, ao menos o negócio em si, tenha tido a possibilidade de se manter vivo, para que assim sendo, com o retorno das atividades, todos ainda tenhamos nossos negócios ativos e possamos continuar trabalhando e sonhando com dias melhores que estão por vir. Disso não tenho dúvidas. Sobreviver a esse período? Sim. Estamos sobrevivendo. Fácil? Jamais. Apenas nos unimos em prol desta pequena comunidade para que todos sofram o menos possível e continuemos a realizar e sonhar com dias melhores que, volto a dizer. Tenho certeza que virão.

Medidas

Suspensão da cobrança de alugueres durante o período de fechamento do comércio e isolamento social. A primeira medida. Descontos gradativos no valor dos mesmos alugueres, mesmo agora em razão do retorno as atividades que, sabemos, não satisfaz ainda o comércio, pois tivemos muitas lojas comercias que não sobreviveram a este período e encerraram suas atividades.

Com isso, muitas lojas fecharam suas portas e pior, muitas pessoas perderam seus empregos. Assim, não temos, como já não tínhamos, pessoas nas ruas com poder de compra. Tal fato, tem extrema relevância e impacto no faturamento de todos agora. Temos a consciência de que, o mercado não vai sentir o real aquecimento de suas atividades tão cedo. Precisamos continuar e nos ajudar o mais que possível.

por Gianfranco Cundari

Serviço: Ikbox Teodoro

Rua Teodoro Sampaio, 2387