O Galeto Di Paolo inaugurou uma nova unidade no último dia 19. Agora é possível ter acesso à gastronomia também no Lar Center, à avenida Otto Baumgart, 500 (Loja 121B).

Estiveram presente muitas autoridades e empresários. Todos participaram do evento dentro das rígidas normas de prevenção e padrões de segurança pela saúde. Paulo Geremias, fundador, e Jandir Dalberto, sócio responsável pelas unidades de São Paulo, comandaram a celebração.

Serviço:

Galeto Di Paolo Vila Olímpia – Av. dos Bandeirantes, 1663 – 2478-0990

Galeto Di Paolo Pinheiros – Rua Morás, 53 – 2309-9440

Galeto Di Paolo Lar Center – Avenida Otto Baumgart, 500 – Loja 121B – 2251-0944 | (11) 99300-5492 Whatsapp

larcenter@dipaolosp.com.br