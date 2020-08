Uma das maiores expectativas dos pais em relação aos seus filhos é quanto ao aprendizado da linguagem falada; quando nos primeiros anos, a criança começa a desenvolver a comunicação oral. É unânime. Todos os pais almejam ver seus filhos balbuciarem as primeiras palavras.

Para esclarecer melhor esse assunto, a Neurologista Infantil e responsável pela Clínica Neurocenterkids, em São Paulo, Dra. Gladys Arnez, explica a diferença entre atraso de fala e desvio de fala.

“Atraso da fala é quando a criança não atinge a quantidade e a qualidade de palavras esperada para a idade. Isso pode acontecer por diversos motivos, que vão desde uma falha na audição, passando por alterações do neurodesenvolvimento, como as deficiências intelectuais e o próprio autismo. O desvio da fala seria a fala disfuncional, aquela fala que não dá para compreender o que a criança está querendo dizer”, explica a especialista.

Autismo

É bastante comum mães chegarem ao consultório muito preocupadas com estes sinais, perguntando: “meu filho é autista?” Mas não dá para saber de imediato se a criança é um autista, explica a Dra. Gladys Arnez.

O caso precisa ser avaliado por um neurologista, junto com um fonoaudiólogo e uma equipe interdisciplinar, porque é preciso fazer uma avaliação minuciosa. É necessária uma investigação completa, para se fazer um plano de intervenção para essa criança. E quanto antes melhor.

Fala

Com um ano de vida a criança já consegue falar duas ou três palavras além de “mamãe” e “papai”. Com um ano e seis meses ela já consegue falar mais de dez palavras além de nomes de pessoas. Com dois anos, a criança já tem um vocabulário com mais de cinquenta palavras; ela consegue formar frases com duas ou três palavras. Com três anos ela já superou todas essas etapas. Com quatro, essa criança já deve falar muito bem. “Quanto mais rápido você procura ajuda para o seu filho, melhor será a vida dele, porque ele conseguirá desenvolver aquilo que está precisando”, explica Dra. Gladys Arnez.

Fonte: Dra. Gladys Arnez, médica pediatra e neurologista infantil e da adolescência