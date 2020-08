Tem hora que bate aquela fome e vontade de comer uma coisa bem gostosa e diferente, e nada melhor que um bom quitute para esses momentos. Então separe os ingredientes e venha aprender a versão de Quibe Assado do chef Melchior Neto, do Gema Restaurante.

Quibe Montado

Ingredientes:

500g de patinho moído;

250g de trigo de quibe;

1 colher de sopa de tahine;

1 tomate picado;

½ cebola roxa picada;

Hortelã picada a gosto;

Sal, azeite e pimenta síria a gosto.

Modo de preparo:

Em uma tigela coloque o trigo e cubra com água, deixe hidratar por 1 hora. Com o trigo hidratado acrescente os ingredientes restantes e misture bem. Distribua a massa em uma forma ou refratário de vidro, leve para assar em forno pré-aquecido a 250º por 20 minutos. Ideal servir com coalhada seca e salada fatuche.

Serviço:

Gema Restaurante – funcionando em esquema de delivery

Endereço: Rua das Paineiras, 378 – Jardim, Santo André– SP

Telefone: 4436-3773