A Prefeitura de São Paulo já autorizou a reabertura de alguns parques na cidade, como o Ibirapuera e o Villa-Lobos, por exemplo. Entretanto, em meio à pandemia, a Praça Pôr do Sol recebeu um cercamento polêmico e caríssimo, supostamente com valores turbinados, e ainda permanece com tapumes. Custo já ultrapassa R$ 1 milhão.

De acordo com a Prefeitura, o local permanece interditado a fim de evitar aglomerações, e a reabertura está em avaliação (?). A população local relembra que, estando cercada, traz prejuízos aos cofres públicos.

Manifestações da comunidade

“Acho que o fato de estar ou não estar fechada é o de menos. O mais importante é o absurdo que gastaram para isso!” – B.S.T.

“Se houvesse consciência coletiva, não precisaria de nada disso. Mas o povo precisa ir a uma praça no meio de um caos sanitário. Deu nisso…” – C.G.

“Tá na hora de tirar!” – P.T.M.

“Se fosse uma obra normal, teria que ter sido feita após uma concorrência de preços, mas por ter sido uma emergência para deter a pandemia, dispensou-se esse procedimento, como em todas as outras obras feitas com essa finalidade. Daí o preço elevado. Mas se houvesse obediência ao afastamento social desde o início, não teria sido necessário esse tapume, que nem impediu que muita gente se juntasse lá nos fins de tarde. Essa falta de consciência coletiva, além de levar a esses gastos, é que faz estarmos, quase todos, trancados em casa a mais de cinco meses, causando enorme prejuízo a muita gente e ao país!” – T.P.S.

“É verdade, mas infelizmente nossos políticos se aproveitaram disso em todo Brasil, vide a quantidade de desvios milionários em hospitais de campanha e respiradores em todos os estados, entre outras coisas!” – A.P.M.B.

“Considero que aqui, em São Paulo, pelo menos, o distanciamento social está sendo seguido pela esmagadora maioria dos cidadãos de classe média, média/alta e alta. Em outros estratos sociais há dificuldade e até, na maioria dos casos, a ineficácia faz com que a circulação em ambientes públicos ainda seja grande. Tanto é que a tal ‘curva’ de evolução da epidemia está achatada há meses, como em nenhum outro local do mundo. Está alta em números, mas horizontal. Devemos ter em conta que nossa população é das maiores do mundo. O percentual de infectados ainda é baixíssimo.” – A.C.

Polêmica

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que a Praça Pôr do Sol está fechada com tapumes desde abril deste ano, e a ação tem o intuito de conscientizar e prevenir a população devido à pandemia do novo coronavírus.

Em nota enviada para a Gazeta de Pinheiros no dia 13 de abril, a Secretaria Municipal das Subprefeituras afirmou: “a Administração Municipal esclarece que o custo para poder isolar um local como a Praça do Pôr do Sol é de R$ 800 mil”. A Gazeta de Pinheiros logo recebeu questionamentos sobre o tema. Deste modo, entrou em contato com a Prefeitura solicitando esclarecimentos.

Assim, a reportagem conseguiu dados divergentes dos expostos pela Prefeitura. De acordo com o documento recebido, a SPTuris afirmava, na época, ter gastado menos de 20% deste valor.

Valores abusivos e gastos sem controle

“Informamos que a instalação das placas metálicas (com a devida manutenção), foi realizada por meio de contrato específico, firmado em 31 de janeiro de 2020, para diversos eventos da cidade. Já o serviço de segurança foi viabilizado por meio de contratação emergencial (visando as ações de combate à Covid-19), firmado em 31 de março de 2020, após ampla pesquisa de mercado”, consta no documento no qual a Gazeta de Pinheiros teve acesso.

Em nota, atualizada, a Prefeitura informa que a SPTuris foi demandada via contrato com a SMTur para fornecimento de placas metálicas de fechamento e seguranças para que o local fosse fechado por dois meses, no período de 9 de abril de 2020 a 7 de junho de 2020, sendo prorrogado pela primeira vez até 31 de julho de 2020, e posteriormente até 31 de agosto de 2020.

R$ 1 milhão jogados no lixo

A soma dos custos até o final de agosto deve ultrapassar R$ 1 milhão, de acordo com as informações passadas pela Prefeitura, como mostra a tabela.

Até o presente momento, a SPTuris apresentou o custo final dos seguintes períodos:

1 – De 09/04/2020 a 08/05/2020 – Valor R$ 233.058,50;

2 – De 09/05/2020 a 07/06/2020 – Valor R$ 219.074,16;

3 – De 08/06/2020 a 30/06/2020 – Valor R$ 168.138.96;

4 – De 01/07/2020 a 31/07/2020 – Valor R$ 226.425,36;

5 – De 01/08/2020 a 31/08/2020 – Em execução – custo estimado de R$ 226.425,36.