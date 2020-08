Com a entrada na fase Amarela, foi autorizada a retomada das atividades dos Clubes Esportivos e Sócio Culturais. A reabertura veio após negociações envolvendo o Sindi Clube (Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo) e a Acesc (Associação Clubes Esportivos e Sócio Culturais de São Paulo). A medida conta com uma série de protocolos de segurança que devem ser seguidos e, por isso, as entidades estão priorizando a relação com seus associados.

As entidades setoriais enviaram à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho suas propostas de protocolos sanitários de reabertura. A equipe técnica da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico avaliou os protocolos dos setores de acordo com as orientações já estabelecidas pelos órgãos de saúde e vigilância sanitária, para que não haja propagação do vírus na cidade. Entre as medidas necessárias de segurança e higiene, estão o fornecimento de máscaras, distanciamento social, modificações físicas no local de trabalho e regras de triagem de usuários.

Por estes motivos, os clubes têm permitido apenas a circulação de seus associados. Os atletas olímpicos, em um primeiro momento, permanecem treinando em casa. Porém, em agosto, deve haver o retorno aos clubes.

O Grupo 1 de Jornais conversou com os presidentes das duas entidades para saber um pouco mais sobre o cenário após a reabertura. Confira as respostas de Paulo Movizzo, presidente do Sindi Clube, e de Sérgio Nabhan, presidente da Acesc.

GP – Como está o movimento dos associados nos clubes?

Paulo Movizzo – Os clubes que já retomaram as suas atividades têm demonstrado um movimento relativamente baixo. O Clube Paulistano, por exemplo, registrou até agora uma média de 25% de frequência, em relação aos registros do mesmo período, em anos anteriores.

Sérgio Nabhan – O movimento está bastante baixo, em torno de 50% do autorizado.

GP – Quais setores estão disponíveis aos associados?

Paulo Movizzo – Clubes localizados em municípios que já ingressaram na fase amarela do Plano SP poderão ter a liberação de reabertura nos termos e setores contemplados para esta fase, se assim os seus municípios deliberarem. De acordo com os protocolos estabelecidos para cada setor, clubes que já reabriram liberaram aos associados as piscinas internas e externas, quadras e áreas externas, academias, bares e restaurantes.

Sérgio Nabhan – As áreas livres, tais como quadras de tênis e beach tênis pista de atletismo etc. e outras áreas como academia, bares e restaurantes, respeitando os protocolos de cada categoria.

GP – Está ocorrendo fiscalização dos protocolos nos clubes? Houve algum incidente?

Paulo Movizzo – Esta informação deverá ser averiguada diretamente com os clubes, que funcionam de forma independente. No entanto, até o momento, o Sindi Clube não foi informado sobre incidentes.

Sérgio Nabhan – A fiscalização até o momento está sendo feita pelo próprio clube e não houve nenhum incidente.

GP – Houve algum acordo para que atletas não retornassem às instalações? Há prioridade aos associados?

Paulo Movizzo – Os clubes têm autonomia para tomar suas próprias decisões sobre gestão nesse momento de reabertura. Uma vez que as atividades esportivas ainda estão muito restritas nas instalações, inclusive com acesso de poucos usuários devido aos protocolos de saúde e distanciamento social estabelecidos, muitos clubes optaram por aguardar um pouco mais para retomar as atividades de alto rendimento, nas quais os atletas estão inseridos.

Sérgio Nabhan – A prioridade é o associado, mas a partir deste mês liberaremos para atletas.

GP – Há algum cronograma estabelecido para o retorno?

Paulo Movizzo – Não há cronogramas estabelecidos, já que a contenção da pandemia ainda é imprevisível. Serão seguidos os protocolos de acordo com as mudanças de fase estabelecidas pelo Plano SP, que gradativamente permitirão maior acesso às atividades, instalações e equipamentos dos clubes.

Sérgio Nabhan – Estamos seguindo as orientações governamentais. Liberamos conforme os protocolos para cada atividade.