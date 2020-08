No primeiro fim de semana com a possibilidade de abertura até às 22h e com a final do Campeonato Paulista, bares na Vila Madalena receberam aglomerações. Moradores denunciam irregularidades de utilização de espaço. Prefeitura afirma ter interditado 75 bares no último fim de semana.

Bares e restaurantes na Vila Madalena acabaram recebendo muitas pessoas que buscavam ver o jogo da final do “Paulistão” nos telões à disposição. A grande maioria não utilizava máscaras. Dentro dos estabelecimentos, os protocolos eram seguidos. Entretanto, as vias eram ocupadas pela população, que promovia algazarra e até depredações.

Pesquisa

Pesquisa mostra que apenas duas em cada 10 pessoas se sentem confiantes para frequentar bares. Dados do instituto de pesquisa Hibou divulgados pela Intertek, mostram que 58% dos brasileiros só irão a restaurantes sem aglomeração e 79,5% consideram condicional o uso de máscaras por toda a equipe de atendimento dos locais e serviços.

Interdição e fiscalização

A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que interditou 75 bares e restaurantes no último fim de semana, sendo 26 na sexta-feira (7), 32 no sábado (8) e 17 no domingo (9). “As equipes das regionais fiscalizam diariamente os estabelecimentos que excedem o horário permitido pela legislação municipal e se estão disponibilizando mesas nas calçadas, com apoio da GCM e da PM”, informa.

Moradores apontam a utilização irregular de espaços públicos

“Benê Bar perdeu a concessão do uso da praça anexa antes do prazo, em fevereiro, e continua usando de forma irregular. Janelas abertas e servindo na praça, mesas e cadeiras ao ar livre. Sexta-feira (7), às 19h. Cadê a fiscalização? Cadê a Subprefeitura de Pinheiros? Devemos ter uns 50 protocolos desse estabelecimento desde que abriu. Fazem, inclusive, som ao vivo com amplificação.” – E.O.

“18% aumento de mortes. Só barbaridades neste 2020 em escala de genocídio, pilotado por gestores públicos e setor privado. Tudo misturado em crimes, irregularidade e corrupção.” – A.D.

“Pinheiros e Vila Madalena são terra de ninguém. Tudo pode e fiscalização não existe.” – T.A.

“O que não falta sobre este local é denúncia e protocolo. ‘Talvez’ o novo subprefeito não saiba ainda da situação. O que não me espanta: delegados e subprefeitos mal esquentam a cadeira e já são substituídos.” – M.P.

“Toda a Subprefeitura de Pinheiros sabe perfeitamente sobre todas as situações. Eles recebem milhares de reclamações, denúncias com fotos, vídeos, relatos, tudo. Poucas eles respondem e, quando respondem, só o fazem meses e meses depois e em praticamente todas das vezes dão razão para o local reclamado, mesmo você provando que estão errados. Sabem também de dezenas de comércios que foram abertos ilegalmente em relação a diversos aspectos, permitem até comércios que estão em total desacordo com as Leis de zoneamento e com as Leis sobre características do estabelecimento.” – P.M.

“São Paulo virou terra de ninguém sem fiscalização geral. Esqueceram que as pessoas nos entornos desses bares também são munícipes, habitantes da cidade e eleitores.” – R.J.C.G.

“Completamente irregular o uso dessa Praça por eles desde fevereiro. Fazem o que bem entendem.” – E.O.

“A postagem e as fotos são só para comprovar que não há vontade política, não há fiscalização eficiente, não há lei que se cumpra, tanto pelo estabelecimento que funciona de forma irregular, como pelo poder público que deixa ao léu moradores que também são contribuintes e eleitores.” – E.O.

“Na última reunião do Conseg foram bem enfáticos: não há necessidade de fotografar ou filmar o bar infrator. Basta a denúncia com o nome do estabelecimento e endereço. Eles disseram que o fiscal tem no celular um programa que, ao fotografar, já diz o endereço e o SQL do local. O que precisamos conseguir é a ida de um fiscal lá.” – E.A.

Subprefeitura responde

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que diariamente realiza a fiscalização de estabelecimentos que não cumprem os decretos vigentes desde o início do período de quarentena. No último final de semana, a ação de fiscalização teve a participação de 18 equipes desta administração regional com o apoio da GCM. No último sábado (8), o bar citado pela reportagem foi autuado e interditado.