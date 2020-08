A ciclofaixa da Marginal Pinheiros, uma importante via usada tanto para deslocamento como para treinamento e lazer, foi reaberta à população. Parte ainda permanece interditada, mas o maior trecho está aberto das 5h30 às 18h30.

A área, de responsabilidade da CPTM, foi fechada no início do período de quarentena e passou por um processo de melhorias e modernização conduzido pela empresa Farah Services, atual gestora da ciclofaixa. Os trabalhos de revitalização tiveram apoio do Banco Santander e da Sabesp.

Seguindo o plano de melhorias da ciclofaixa, parte do trecho na Marginal leste ficará interditada na região da Ponte Eusébio Matoso até hoje (14). Os ciclistas poderão acessar pela passarela da Cidade Universitária, ir até o Jaguaré e voltar ou acessar pelo Parque do Povo ou Vila Olímpia e ir até a Ponte Euzébio Matoso.

Obras

Sob orientação do Governo do Estado e da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a CPTM buscou um parceiro privado para gerir a ciclofaixa e, no início do ano, fechou um acordo com prazo de 36 meses para que a Farah Services cuide do local, com investimento de R$ 6 milhões no período, sendo que R$ 2,2 milhões já foram investidos.

“Seguranças presenciais estarão na ciclovia durante todo o seu período de funcionamento, de segunda a domingo. Na estação Vila Olímpia da CPTM foi instalada uma estação especial de apoio aos ciclistas, com instalações de banheiro masculino, feminino e também um banheiro adaptado para pessoas com deficiência. Foram reformados também os 12 banheiros ao longo da ciclovia”, disse João Doria.

O asfalto mais danificado foi refeito e foram retiradas as lombadas para dar acessibilidade às bicicletas adaptadas – hand bikes. Também foram adquiridas seis cadeiras de rodas para auxiliar os ciclistas adaptados. Mais de 50 toneladas de lixo foram retiradas e todos os 22 quilômetros de extensão da pista sob gestão tiveram a vegetação das margens cortadas, podadas e cuidadas. Entre as novidades estão também seis vending machines e vestiários com chuveiros.

Economia

O repasse da gestão vai gerar uma economia de R$ 5,5 milhões para o Estado e a Farah pode comercializar cotas de investimento. O Banco Santander adquiriu a cota principal de parceria. Assim, foram feitas diversas melhorias, como novas sinalizações de pontos, placas de orientações, guaritas de alvenaria com banheiro e ar condicionado.

Até o fim do ano, o banco também terá um espaço de convivência batizado de Espaço Santander, próximo ao acesso à ciclofaixa pela passarela do Parque do Povo. O local reunirá diversos equipamentos e serviços para melhorar ainda mais a experiência do usuário da ciclofaixa.

Sabesp

A revitalização da ciclofaixa também teve suporte da Sabesp. A iniciativa reflete o compromisso da Companhia em promover medidas para recuperação do meio ambiente, visando à sustentabilidade urbana, e vai ao encontro das obras e ações do programa Novo Rio Pinheiros. Ao participar deste projeto, a Sabesp terá mais um espaço para informar a população sobre o andamento das ações do programa que visa despoluir o rio até dezembro de 2022.

“Estamos muito felizes com a parceria do Santander e o resultado dos trabalhos realizados até agora, também com o apoio da Sabesp. Tivemos um feedback muito positivo de dezenas de ciclistas que puderam testar a ciclovia antes da abertura oficial”, afirmou o fundador e CEO da Farah Service, Michel Farah.