O Rendez Vous, casa que se tornou embaixada do aperitivo Lillet no Brasil, criou um menu especial para o Dia dos Pais. A combinação conta com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 78). Os pais degustarão de entrada um mini brie empanado com geleia de pimentas, mel, nozes e damasco. O prato principal é o Filé Mignon ao poivre com batatas bolinhas ao forno, que foi sucesso na casa em 2017 e volta para a ocasião. Para encerrar, nada melhor do que o Brownie com ganache de avelã e sorvete de creme, uma novidade da casa que está conquistando os paladares rapidamente.

O restaurante, que fica à rua Fradique Coutinho, 179, em Pinheiros, abre das 11h às 17h durante a fase amarela, com mesas dispostas em dois andares e na calçada, com todo o charme de um típico de bistrô parisiense. Reservas podem ser feitas pelo telefone ou no WhatsApp (11) 4564-0146.

Serviço:

Menu especial para o Dia dos Pais do Rendez Vous

R. Fradique Coutinho, 179 – Pinheiros

www.restauranterendezvous.com.br