O novo normal dos dias de hoje apresentou novas necessidades e prioridades. A casa nunca esteve tão em evidência. Ambientes passaram a ser descobertos pelos próprios moradores que, durante anos, mal ficavam em casa. Ela voltou a ser um lar e, com toda propriedade de seu nome, inspira segurança, proteção e conforto, o refúgio particular de cada um.

E, diante de tantas necessidades particulares: solteiros, casados, famílias pequenas ou gigantes, a casa pediu mudanças. Ambientes precisaram – e ainda precisam – ser reformulados, alterados e até mesmo criados.

“Parte importante desse processo, está em viver num lugar que atenda às demandas e necessidades atuais e a decoração está presente em todos os lugares e na vida das pessoas, seja num pequeno detalhe ou em uma reforma para deixar nosso lar mais confortável. A casa, realmente, venceu”, conta Angelo Derenze, diretor geral do D&D.

O D&D Shopping segue em novo horário de funcionamento, das 16h às 21h de segunda a sábado e aos domingos das 16h às 20h, respeitando todas as orientações, tendo como prioridade a saúde e segurança dos lojistas, clientes e parceiros. Para quem ainda optar por atendimentos a distância, mas não abre mão de conferir os produtos, o sistema de Drive Thru criado pelo D&D segue em atuante, assim como o Delivery, caso a retirada não seja possível na hora, o cliente recebe em casa.

Bota Fora D&D: descontos de até 70%

O tradicional Bota-Fora D&D chega para apresentar produtos que compõe esse novo lifestyle, com descontos de até 70% e condições especiais de compra. Para repaginar a casa e renovar os ambientes, o Bota Fora D&D traz uma variedade de produtos que atende a casa como um todo – de louças a almofadas, papéis de parede, automação e inteligência da casa, até colchões, sofás, tapetes, móveis planejados e muito mais.

Nesta edição, com este olhar mais atento para a casa, a campanha se estende até o dia 30/08 para dar ainda mais valor a este momento e ao principal cenário disso tudo: a casa.

Cuidados e medidas de prevenção e higiene

Entre as medidas adotadas pelo D&D Shopping estão o novo horário de funcionamento, de segunda a sábado, das 16h às 21h, e aos domingos, das 16h às 20h, a redução das vagas no estacionamento e portas de acesso sempre abertas para melhor circulação do ar. Além disso, o local conta com aplicação de bactericidas nos tapetes de entrada, realização de aferição de temperatura de clientes e colaboradores e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos. O uso de máscaras é obrigatório.

Serviço:

Bota Fora do D&D Shopping

Das 16h às 20h

Av. das Nações Unidas, 12.555 – Brooklin

Tel.: (11) 3043-9000 / 3043-9650

www.dedshopping.com.br

@dedshopping