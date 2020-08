Com a chegada das estações mais frias, os animais de companhia tendem a praticar menos exercícios (sedentarismo) e ter alimentação muitas vezes inadequada (seja por alimentos de baixa qualidade ou por muitas vezes comerem mais), com isso, ganhando peso. Outro fator importante é que existem algumas raças mais predispostas à obesidade, como Labrador, Golden Retriever, Pug, Basset hound e Teckel.

Nos Estados Unidos, levantamento da Association for Pet Obesity Prevention, em 2014, revelou que 63% dos cães e 67% dos gatos domésticos estão acima do peso; destes, 18% dos cães e 28% dos gatos são obesos. Assim como nos humanos, a obesidade pode causar grandes problemas na saúde ao animal (como osteoartrite e doenças endócrinas, além de comprometer o tempo e a qualidade de vida dos pets) e, infelizmente, é uma doença que vem tomando espaço no dia a dia dos animais.

Por isso, a Comac, representada por Marcella Vilhena, coordenadora técnica da Labyes, preparou algumas dicas para você ficar de olho no peso do seu pet:

Visite um médico veterinário com frequência

O veterinário é o profissional mais adequado para verificar se o peso do seu cachorro ou gato está ideal à sua idade e raça. Cada espécie possui especificidades que interferem na saúde do animal. Por exemplo: a obesidade canina caracteriza-se quando um animal apresenta mais de 15% de excesso de peso.

Incentive o pet a fazer exercícios

A prática de exercícios é recomendada em todas as idades. Passeie com o seu animal e procure por brincadeiras que ele possa liberar energia, como bolas ou discos. Mas, lembre-se de adequar a intensidade do exercício conforme o limite físico do seu animal. Em alguns casos, a fisioterapia também pode ser indicada para auxiliar o processo de perda de peso. Ouça sempre a recomendação de um médico veterinário.

Alimente seu pet de forma balanceada

Ofereça sempre alimentos indicados para a espécie do animal, como também de acordo com a raça e a condição de vida. Lembre-se que para chegar ao mercado o produto passou por vários testes e leva em consideração a espécie, o porte e os nutrientes necessários para cada pet. Se o seu cão ou gato já tem propensão para ganhar peso, evite snacks e petiscos.

Brinquedos interativos

Os brinquedos interativos são uma forma de aliar restrição alimentar e estímulo à atividade física. Feitos para que você coloque petiscos e/ou ração para cachorro obeso dentro, eles permitem que o pet coma enquanto gasta energia.

Fonte: Marcella Vilhena, coordenadora técnica da Labyes (https://labyes.com/pt-br/)